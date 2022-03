Keskisuomalainen kirjoittaa tiistaina julkaistusta Amnesty Internationalin vuosiraportista, jonka sisältöä hallitsee Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

”Maailman suurin ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoo 154 maata kattavassa vuosiraportissaan, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus, jolle luotiin pohja järjestelmällisillä ihmisoikeusloukkauksilla, hiljentämällä niin ihmisoikeuspuolustajat, riippumaton media kuin kansalaisyhteiskuntakin.”

”Ukrainan sota on paljastanut Euroopan järkyttävät kaksoisstandardit ja rakenteellisen rasismin pakolaisten kohtelussa. Ennen Ukrainan sotaa pakolaisten oikeuksien puolustajien työtä kriminalisoitiin ja pakolaisista tehtiin pelinappuloita ympäri Eurooppaa – niin idässä kuin lännessä, Valko-Venäjällä, Euroopan unionissa ja sotilasliitto Naton jäsenmaissa.”

”Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa oli pohjustettu kansainvälisen yhteisön epäonnistumisissa konflikteissa kaikkialla maailmassa. Erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on ollut täysin halvaantunut sotarikosten ja ihmisoikeusloukkausten edessä. Tuo rankaisemattomuus tasoitti tien Venäjän sotaretkelle, Amnesty toteaa synkästi.”

Kalevan mukaan suojelupoliisin arviot siitä, että Suomessa on syytä varautua Venäjän vaikutusyrityksiin Nato-päätöksen lähestyessä, kannattaa ottaa todesta.

”Juuri nyt Suomi on tilanteessa, jossa aiemmin epätodennäköisinäkin pidettyihin Venäjän vaikuttamis- ja häirintäoperaatioihin kannattaa varautua. Itärajamme takana on valtio, jonka johdon toiminta on yhtä arvaamatonta kuin häikäilemätöntäkin.”

”Kävi Ukrainassa miten kävi, Supon mukaan tuo sota tulee joka tapauksessa vaikuttamaan Euroopan ja Suomen kansalliseen turvallisuuteen myös pitkällä aikavälillä.”

”Suomi päättää Nato-jäsenyyden hakemisesta todennäköisesti jo tulevaan kesään mennessä. Jäsenyys voisi olla siten totta jo tämän vuoden aikana.”

”Olisi yllätys, jos Putinin tai kenen tahansa muun johtama Venäjä seuraisi Suomen askellusta puolustusliittoon loppuun asti vain katseella.”

”Suomessa kyberoperointi voisi kohdistua esimerkiksi energiantuotannon tai vedenjakelun tietojärjestelmiin. Keskeisen infrastruktuurin suojaukseen on meillä onneksi kiinnitetty viime vuosina erityistä huomiota.”

”Päättäjistä informaatiovaikuttamisen tulilinjalla lienevät lähikuukausina ennen kaikkea kansanedustajat ja ministerit, jotka ovat Nato-päätöksessä avainroolissa.”