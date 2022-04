Sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen pula ammattitaitoisista työntekijöistä ja lyhytaikaisista sijaisista on näkynyt myös Helsingin neuvoloissa.

Anna Korpelainen ja Mikko Kunnari kertoivat pettymyksestään, kun neuvolan vastaanottoaikoja oli siirretty (HS Mielipide 25.3.). Pahoittelemme ajanvarausten siirtämisestä ja terveydenhoitajien vaihtumisesta aiheutunutta haittaa.

Muutamissa Helsingin neuvoloissa on ollut haasteita löytää terveydenhoitajien vastaanottoaikoja, sillä koronatilanne on lisännyt sairauspoissaoloja. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon yleinen pula ammattitaitoisista työntekijöistä ja lyhytaikaisista sijaisista näkyy Helsingin neuvoloissa.

Peruuntuneen ajan tilalle järjestämme korvaavan ajan ensisijaisesti omalle terveydenhoitajalle. Jos sitä ei löydy, tarjoamme aikaa omaan neuvolaan toiselle terveydenhoitajalle. Viimeisenä vaihtoehtona etsimme aikaa muista neuvoloista.

Pyrimme ensisijaisesti soittamaan asiakkaalle vastaanottoajan siirtämisestä, jolloin voimme samalla sopia uuden ajan. Toisinaan lähetämme tiedon tekstiviestillä ja tarjoamme samalla uutta aikaa. Kerromme myös sähköisistä palveluista, joiden kautta vastaanottoajan varaaminen ja peruminen onnistuu kätevästi.

Imetysohjausajan siirtyminen on valitettavaa, koska imetysongelmissa nopea apu on tärkeää. Helsingin neuvolat ovat sitoutuneet vauva- ja perhemyönteisyysohjelmaan, jossa imetysohjaus on keskeinen osa terveydenhoitajan työtä. Kaikilla terveydenhoitajillamme on imetysohjaajakoulutus.

Neuvoloissamme pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Haluamme rakentaa asiakkaan ja terveydenhoitajan välistä luottamusta ja edistää koko perheen hyvinvointia. Tämä on tärkeä osa neuvolatyötä.

Rekrytoimme Helsingin neuvoloihin kevään ja kesän aikana 26 uutta terveydenhoitajaa. Pystymme jatkossa vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja antamaan perheille entistä enemmän aikaa.

Monica Lindberg

neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö

Helsingin kaupunki

