Voisiko Migri alkaa kohdella ulkomaalaistaustaisia ihmisiä heidän ihmisarvonsa mukaisesti?

Ystäväni muutti Suomeen opiskelemaan, oppi kielen ja siirtyi sittemmin työelämään. Saatuaan Suomen kansalaisuuden hän alkoi selvittää, miten hänen vanhempansa voisivat muuttaa Suomeen asumaan. Hänen vanhempansa ovat hänelle erittäin tärkeitä ja heidän terveydentilansa on heikentynyt vuosien varrella.

Kun ystäväni haki oleskelulupaa vanhemmilleen perhesiteen perusteella, Maahanmuuttovirasto (Migri) vatvoi asian kanssa vuoden verran, kunnes päätti evätä oleskelulupahakemuksen. Migrin mukaan ystäväni oli suorastaan hylännyt vanhempansa muuttaessaan Suomeen asumaan, eikä hän voisi muutenkaan saada vanhemmilleen oleskelulupaa Suomeen, sillä vanhemmat eivät ole oikealla tavalla sairaita. Heidän sairautensa liittyy ikääntymiseen, mikä ei Migrin tulkinnan mukaan ole riittävä peruste oleskeluluvalle.

Miksi Suomen kansalaiselle ei anneta oikeutta asua Suomessa yhdessä vanhempiensa kanssa? Miksi vanhempien on oltava oikealla tavalla riippuvaisia suomalaisesta lapsestaan, jotta Migri huolii heidät maahan? Tilanne on muutenkin järjetön; suomalaisen perheenkokoajan on asuttava Suomessa, kun oleskelulupaa haetaan vanhemmille, mutta jos perheenkokoaja ei asu samassa maassa vanhempiensa kanssa, Migri toteaa, että perhesuhde on katkennut.

Voisiko Migri alkaa kohdella ulkomaalaistaustaisia ihmisiä heidän ihmisarvonsa mukaisesti? Ei kai ole keneltäkään pois se, että maailman onnellisimmassa maassa myös ne saavat olla onnellisia, jotka eivät tänne olisikaan alun perin syntyneet?

Mika Hämäläinen

tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

