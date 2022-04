Seppo Laakso kysyi (HS Mielipide 29.3.), eikö tiskikonetta voi asentaa ylemmäs.

Astianpesukone asennetaan miltei aina tiskipöydän alle lattialle, koska se on halvinta. Me annoimme keittiömyyjälle vaatimuksen, että koneen on oltava 40 senttimetrin korkeudella. Myös astialaatikot koneen vieressä ovat samalla korkeudella. Tämä on ollut tosi kätevä ratkaisu. Lisähinta ylimääräisestä putkien asennuksesta kannattaa maksaa.

Markku Lönnqvist

Sipoo

