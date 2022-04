Hämeen Sanomat kirjoittaa, että Raamattu on poistunut oikeussalista ja hyvä niin.

”Jo pelkän riihimäkeläisen kansanedustajan Päivi Räsäsen (kd) nimen mainitseminen nostaa mielipiteitä.”

”Kun Räsänen on ollut syytteessä homoseksuaalisuutta koskeneista julkisista lausunnoistaan, on syvien tuntojen virta tulvinut jopa valtoimenaan yli.”

”Oikeus on puhunut ja lopputulos on iso helpotus ja suunnaton suvanto niin Räsäselle kuin hänen tukijoilleenkin: Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Nyt voi mielipidemyrsky rauhoittua. Maailmassa on muitakin murheita.”

”Päivi Räsänen ei ole syyllistynyt rikokseen. Käräjäoikeus piti kuitenkin osaa hänen syytteissä mainituista lausumistaan homoseksuaaleja loukkaavina. Käräjäoikeus myös huomautti ilmeisen tarpeellisesti, etteivät uskonnonvapaus ja sananvapaus ole rajoittamattomia.”

”Nyt ei kuitenkaan ole saatu suurta sananvapauden voittoa, vaan käyty lähinnä rajanvetoa ja saatu muistutus siitä, miten kaikki asiat ja perustelut eivät varsinaisesti kuulu lakitupaan.”

”Sananvapaudella ei voi perustella mitä tahansa, ei myöskään uskonnollisissa julkaisuissa tai mielipiteissä. Viisautta on pitää uskon asiat uskon asioina, maalliset maallisina ja ennen kaikkea: olla tuomitsematta ja myös loukkaamatta ketään millään perusteella. Ihmisarvo on poisottamaton.”

”Päivi Räsäsellä on ollut mukanaan Raamattu oikeussalissa, vaikka hän lainsäätäjänä hyvin tietää, ettei käräjillä päätetä asioista millään muulla perusteella kuin Suomen lainsäädännön mukaan. Raamatuntulkinta kuuluu teologian piiriin, ei juridiikkaan. Nyt asiat menivät välillä pahastikin sekaisin, tai ainakin siltä näytti.”

Ilta-Sanomien mukaan koko oikeudenkäynti näytti maallikon silmin jo lähtökohtaisesti mahdottomalta prosessilta, jossa on jatkossakin uhkaamassa suo siellä ja vetelä täällä.

”Jos Räsänen tuomittaisiin mahdollisen valitusprosessin jälkeen sanoistaan, jotka perustuvat Raamattuun ja hänen uskonnolliseen vakaumukseensa, millaisista muista jutuista tuomioistuimemme täyttyisivät seuraavaksi?”

”Toisaalta jos vapauttava tuomio jäisi voimaan, sitä saatettaisiin käyttää jatkossa väärin ja oikeuttaa sillä homoseksuaalien julkista syrjintää.”

Iltalehdessä vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen kirjoittaa oikeusprosessin vaikutuksesta kirkkoon.

”Kirkolle Räsänen käy sitä suuremmaksi ongelmaksi, miten pitemmät puitteet prosessi saa. Kirkon tulevaisuuden kannalta voi olla merkittävää, löytääkö se nykyistä parempia keinoja sanoutua irti sen sanomalle vieraista herätysliikkeistä.”