Paperin saatavuuspulan takia lehtiä on tiivistetty, mutta uutistarjonta on pysynyt hyvällä tasolla.

Eipä olisi vielä hetki sitten uskonut, että sanomalehtipaperia pitää Suomessa säännöstellä.

Sanoma ilmoitti maaliskuun alussa lopettavansa venäläisen painopaperin hankinnan. Syynä oli Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet pakotteet. Pandemian aikana paperin saatavuus on heikentynyt Euroopassa nopeasti, ja UPM:n ja Paperiliiton pitkittynyt työriita on entisestään vaikeuttanut tilannetta.

Tiiviimpää Hesaria on nyt tehty kolme viikkoa. Sivumäärän pienentäminen on ollut ikävä tehtävä, mutta teimme heti alussa päätöksen, että uutistarjonta pidetään mahdollisimman kattavana.

Näkyvin muutos on ollut Nyt-liitteen korvaaminen Tv-viikolla. Siitä on myös tullut eniten palautetta. Toinen iso muutos on ollut viikonlopun lehtien kolmiosaisuus. Kolmiosaisessa lehdessä juttutarjonta on helpompi pitää laajempana kuin neljäosaisessa. Lisäksi sisäistä ilmoittelua on karsittu ja Torstai-liitettä tiivistetty.

Uutisjuttuja on ollut keskimäärin kymmenen prosenttia vähemmän kuin helmikuussa, mutta toisaalta suunnilleen saman verran kuin pari vuotta sitten. Juttumääriä on järjestelmällisestä lisätty viime toukokuusta lähtien.

Jutut eivät ole vähentyneet samassa suhteessa sivujen kanssa, sillä juttuja on asemoitu aukeamille enemmän.

Tällä hetkellä paperia on kohtuullisesti varastossa, mutta toivoa sopii, että kotimainen tuotanto saadaan pian käyntiin. Sivumäärien säännöstely jatkuu toistaiseksi.

Oliko ennen enemmän luettavaa? Jos nyky-Hesaria vertaa kahden vuosikymmenen takaiseen lehteen, tekstimäärissä ei ole juuri eroa, mutta annostelussa on.

Torstaina 21.3.2002 julkaistussa lehdessä oli 52 broadsheet-sivua eli 104 sivua tabloidiksi muutettuna. Viime viikon torstain lehdessä oli 68 sivua. Jos vertaa luettavan määrää, nykylehti vie niukasti voiton. Syynä on se, että ilmoitusmäärät olivat vuosituhannen alussa aivan eri luokkaa.

Juttumäärissä vanhempi lehti vie pitemmän korren: runsaat 170 vastaan sata. Ennen julkaistiin paljon lyhyitä juttuja. Tarkastellussa broadsheetissa oli vain vaaksan mittaisia artikkeleita lähes 80.

Vaikeaa oli ennenkin itänaapurin kanssa. Vuoden 2002 lehden pääuutissivulla kerrotaan, että Venäjä on ilmoittanut lopettavansa Saimaan kanava -risteilyjen viisumivapauden. Onneksi Sokoksen 3+1-päiviltä sai tuolloin VHS-elokuvia hintaan 4,90 euroa (29,13 mk).

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.