On tärkeää, että Ukrainasta paenneet pääsevät nopeasti kiinni arkeen, kuten työelämään ja opiskelemaan.

Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan (30.3.) Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun päätöksenteosta. Kirjoituksen mukaan Maahanmuuttoviraston pitää nopeuttaa suojelupäätöksiä ja ”panna prosessinsa kuntoon”.

Suomi myöntää Ukrainasta paenneille muiden EU-maiden tavoin tilapäistä suojelua. Menettely on uusi, ja direktiivi on käytössä koko EU:ssa ensimmäistä kertaa. On selvää, että prosessissa on myös kehittämistä. Tilanne on vaatinut ja vaatii edelleen yhteiskunnalta ja viranomaisilta poikkeuksellista ketteryyttä.

Ukrainasta paenneet ovat jättäneet Suomessa muutamassa viikossa lähes 15 000 tilapäisen suojelun hakemusta. Akuutti tilanne on lisännyt suuresti viranomaistyön tarvetta. Rekrytoimme Maahanmuuttovirastoon lisähenkilöstöä. Työntekijöitä on siirretty vastaanottoon ja tilapäisen suojelun käsittelyyn niin paljon kuin on mahdollista muiden tehtäviemme vaarantumatta.

Tilapäistä suojelua haetaan poliisilta tai rajaviranomaiselta, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto myöntää luvan, kun edellytykset täyttyvät. Julkisessa keskustelussa on oltu huolissaan siitä, miten nopeasti ukrainalaiset voivat työskennellä Suomessa. Käsittely kestää tällä hetkellä kaksi viikkoa.

Haemme aktiivisesti ratkaisuja prosessin nopeuttamiseen yhteistyössä ministeriöiden ja poliisin kanssa. Muutoksia teknisiin järjestelmiin on tehty erittäin nopeasti: Tilapäisen suojelun päätöksen saa jatkossa tiedoksi aiempaa nopeammin, mikä nopeuttaa työskentelyn aloittamista. Oleskelulupakorttia ei tarvitse enää odottaa.

Kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa, on tärkeää, että Ukrainasta paenneet pääsevät nopeasti kiinni arkeen, kuten työelämään ja opiskelemaan. Monilla heistä on jo aiempia siteitä Suomeen ja sitä kautta on hyviä työmahdollisuuksia. Maahanmuuttovirasto haluaa toimia viranomaisena niin ketterästi kuin se lainsäädännön ja hallinnollisten periaatteiden mukaan on mahdollista.

Jari Kähkönen

ylijohtaja

Maahanmuuttovirasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.