Opiskelijoiden tulevaisuususkoa on vahvistettava

Korona-aikana yli puolet opiskelijoista raportoi kokevansa yksinäisyyttä ja lähes puolet koki toiveikkuuden tulevaisuutta kohtaan vähentyneen.

Yliopistokirjeenvaihtaja Valtteri Parikka kirjoitti kolumnissaan (HS 31.3.), että opiskelijat unohtuivat koronapandemiassa ja edelleen sen jälkeenkin. Lähiopetukseen paluun on ajateltu korjaavan poikkeusaikana syntynyttä hyvinvoinnin, oppimisen, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen tuen vajetta. Opiskelijoiden paluu kampuksille on kuitenkin käynnistynyt hitaasti, mihin vaikuttavat monet tekijät kuten kunkin opiskelijan oma elämäntilanne ja poikkeusaikana koettu etäopiskelun toimivuus.

Merkittävä huoli liittyy kuitenkin opiskelijoihin, joiden psyykkinen hyvinvointi on heikentynyt pandemia-aikana. Ja heitä on paljon: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime vuonna tekemän Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan yli puolet korkeakouluopiskelijoista kokee psyykkistä kuormittuneisuutta. Joka kolmas oli niin merkitsevästi kuormittunut, että he itse asiassa tarvitsivat tilanteeseensa mielenterveysapua. Korona-aikana yli puolet opiskelijoista raportoi kokevansa yksinäisyyttä ja lähes puolet koki toiveikkuuden tulevaisuutta kohtaan vähentyneen. Kaikkinensa mielenterveysongelmat ovat olleet merkittävin opiskelukyvyttömyyden syyryhmä jo useiden vuosien ajan.

On hälyttävää, että opiskelijat kokevat, että he ovat unohdettu ja yksin jätetty ryhmä. Luottamus yhteiskuntaan ja sen kykyyn huolehtia kansalaisistaan kriisitilanteessa sekä luottamus kanssaihmisiin ovat avainelementtejä tulevaisuususkon ylläpitämisessä. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä niin yksilön kuin yhteiskunnankin selviytymiselle globaaleista ja kansallisista kriiseistä.

Opiskelijoiden luottamusta ja tulevaisuususkoa tulee vahvistaa ottamalla nyt opiskelijoiden hätä vakavasti. Opiskelijat tarvitsevat konkreettisia toimia mielenterveyden sekä opintoihin ja opiskeluyhteisöihin kiinnittymisen tukemiseksi. Koronakriisin sukupolvivaikutusten suuruus ja kauaskantoisuus ratkaistaan tämän päivän toimilla.

Minna Savolainen

toiminnanjohtaja

opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä Nyyti ry

