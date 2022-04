Ilman autoa elinpiiri rajoittuisi niin, että Yhdysvallat jäisi näkemättä ja kokematta.

Muutin Yhdys­valtoihin vuoden­vaihteessa, ja viime viikkoina olen alkanut potea orastavaa Eurooppa-ikävää.

Kun olen kertonut tästä, moni on hämmästynyt. Koti-ikävässä on järkeä, mutta mitä kaipuu Eurooppaan edes tarkoittaa?

Aloin miettiä. Osa asioista liittyy ruokaan (hyvä leipä, irtokarkit) ja kaupunkikuvaan (Välimeren pikkukaupungit, siesta ja aperitivo).

Keskeisimmin Eurooppa-kaipuuni on kuitenkin jotain, mitä en osannut ennalta odottaa: ikävöintiä yhteiskuntaan, jossa autoa ei tarvitse.

Meillä ei ole autoa. Asumme kävelymatkan päässä pienestä, hyvin varustellusta kaupunkikeskustasta, jossa on useita kauppoja ja ravintoloita.

Ennen tänne lähtöä ajattelimme, että kyllä me pärjäämme. Arki rullaa ilman autoakin. Metroasemallekin on vain kilometri.

Ehkä näin olisikin, jos olisi loputtomat voimavarat ja ehtymättömät taksivarat – eikä perheeseen kuuluisi 7-vuotiasta, jonka kärsivällisyys on rajallinen. Tai jos emme olisi hyvien koulujen ja siedettävien hintojen perässä muuttaneet Washington D.C.:n kantakaupungin ulkopuolelle.

Metro on Washingtonissa pandemian jäljiltä pahoissa vaikeuksissa: sen käyttö on vähentynyt merkittävästi, ja rahoitus on kuralla. Vuorovälit ovat mitä sattuu.

Varaan vähintään tunnin, jos joudun kulkemaan kotoa metrolla lyhyenkin matkan päähän. Bussit kulkevat vielä sattumanvaraisemmin.

Julkinen liikenne on paitsi huonoa myös kallista – kuukausilipusta saa pulittaa helposti yli sata dollaria kuussa, ainakin jos metrolla joutuu kulkemaan pitkiä matkoja ruuhka-aikana.

Moniin paikkoihin julkisilla ei edes pääse. En ole tavannut yhtään amerikkalaista, jolla ei olisi autoa.

”Teidän täytyy hankkia se”, naapurit sanovat.

Ilman autoa elinpiiri rajoittuisi niin, että Yhdysvallat jäisi suurilta osin näkemättä ja kokematta. Se ei tunnu järkevältä myönnytykseltä, kun käytössä on muutaman hupenevan vuoden aikaikkuna.

Juttukeikoille auton joutuu lähes aina vuokraamaan joka tapauksessa.

Olemme siis alkaneet hyväksyä sen tosiasian, että jossain kohtaa komennusta auto on hankittava.

Ihan helpoksi sitäkään ei ole tehty – leasingia varten pitäisi olla kunnolliset luottotiedot, joita emme ole ehtineet vielä kerryttää.

Käytettyjen autojen hinnat puolestaan ovat nousseet vuodessa rajusti, yli 40 prosenttia, ja niiden saatavuus on huono.

Kirjoittaja on HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja.