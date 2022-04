Natoa vastusti ennen Ukrainan sotaa selvä enemmistö kansasta ja päättäjistä. Nyt he ovat kadonneet kuin tuhka tuuleen.

Tarja Halonen on katkera. Entinen presidentti on lukenut sosiaalista mediaa, jossa Halonen ja hänen venäläistaustainen Meggi-kissansa ovat saaneet syyn Suomen Venäjän-politiikasta. Ylen ja Kuukausiliitteen tuoreissa haastatteluissa presidentti on purkanut pahaa mieltään asiasta.

Halonen kaivoi kuoppaansa syvemmäksi tölväisemällä baltteja. Ylen haastattelussa hän selitti näiden Nato-liittoutumista sillä, että maat tottuivat neuvostoaikana ”kollektiiviseen turvajärjestelmään”.

Viro tuntuu olevan Haloselle jokin outo sokea piste. Onneksi hän ymmärsi pyytää anteeksi idioottimaista lausuntoaan.

Halosen ärtymys kertonee harmista. Kaikki ei ole mennyt hyvin, noin niin kuin omastakaan mielestä. Mutta ei Halosta voi sentään kaikesta syyttää. Ei Halonen Suomen ulkopoliittista linjaa hihastaan ravistanut.

Oma puolustus, sotilaallinen liittoutumattomuus, kansainvälinen turvallisuusyhteistyö ja Nato-optio olivat vielä vuoden alussa Suomen linja, jota kannattivat niin maan hallitus kuin presidentti Sauli Niinistökin.

Linjan pohjalla oli yhteinen näkemys todellisuudesta. Suunnilleen tällainen se näkemys oli:

Venäjä on hiipuva suurvalta, jota Vladimir Putin yrittää pitää kasassa rakentamalla tarinaa, johon kuuluu ulkoinen vihollinen. Puhe on tarkoitettu sisäiseen käyttöön. Kansainvälisissä suhteissaan Venäjä on varovainen ja laskelmoiva. Se haukkuu enemmän kuin puree. Kasakka voi ottaa Krimin kaltaisia helppoja kohteita, mutta karttaa isoja riskejä.

Suomi on Venäjälle arvokas naapuri. Venäjä hyötyy kaupasta ja siitä, että Suomi on EU:ssa Venäjää ymmärtävien maiden ryhmässä. Hyvällä naapurisuhteella Venäjä näyttää, että on ystävä ystävilleen – Puola ja Baltia syyttäkööt itseään.

” Yhteinen näkemys vanheni 24. helmikuuta.

Suomella on 1800-luvulta lähtien rakennettu kyky tulla toimeen Venäjän kanssa kaikissa säissä. Jos olemme pärjänneet Stalinin kanssa, pärjäämme kyllä Putininkin kanssa. Venäjä ei ole Suomelle suuri uhka, sillä Venäjällä ei ole Suomeen hyökkäämisestä sellaista saatavaa, että sen kannattaisi maksaa sodan hinta. Suomella on vahva armeija ja sodissa todistettu taistelutahto.

Suomi voi joutua sotaan, jos lähialueilla syntyy konflikti, mutta silloin olemme automaattisesti osa laajaa liittoumaa. Suomella voi siinäkin tilanteessa olla vähintään pieni mahdollisuus pysyä sodasta sivussa. Toisaalta Nato-jäsenyys voi vetää meidät mukaan muiden sotiin. Eikä Naton tulevaisuudesta ole takeita – ei unohdeta Donald Trumpia!

Suomen päätös liittyä Natoon lisäisi lähialueen epävakautta ja johtaisi Venäjän vastatoimiin, laajamittaiseen ilkeyteen.

Kuulostiko tutulta? Tämä näkemys oli vielä hetki sitten varsin laajasti hyväksytty, ja sen pohjalta sotilaallinen liittoutumattomuus tuntui Natoa turvallisemmalta vaihtoehdolta.

Analyysi vanheni 24.2.2022.

Kaikki vanhasta ei kadonnut, mutta tärkein muuttui: näkemys Venäjästä. Sota osoitti, ettei Putinin Venäjä toimi varovasti ja laskelmoivasti vaan aggressiivisesti ja arvaamattomasti. Diktaattorin hulluus läikkyy rajojen yli.

Vanhan ajattelun mukaan Venäjän ei olisi pitänyt hyökätä Ukrainaan, ainakaan isosti. Pieni nopea voitto, veteraanidiplomaatti René Nyberg ennusti Venäjän aikeita juuri sodan alla televisiossa.

Venäjän törkeys oli järkytys niin Suomen päättäjille kuin asiantuntijoillekin. Niin se oli kansallekin. Nato-jäsenyyden kannatus on hetkessä ponkaissut yli 60 prosentin.

Suomalaiset yllättyivät, mutta muut yllättyivät vielä enemmän. Euroopassa oli suljettu silmät Venäjän kehitykseltä, koska valheessa eläminen oli taloudellisesti kannattavaa.

Suomi oli pitänyt edes toisen silmän auki ja aseet rasvassa. Nyt olemme yksisilmäinen kuningas sokeiden maanosassa.

Mutta se ei paljon lohduta, kun pelottaa. Siksi nyt vaaditaan päitä vadille. Eikä silloin tarkoiteta sitä päättäjien ja kansan suurta enemmistöä, joka on aivan viime aikoihin asti sitkeästi vastustanut Suomen Nato-jäsenyyttä. Keitähän he muuten olivat? Enää heitä ei näy missään.

On vain Halonen ja kissa. Heistäkin Halonen harkitsee nyt omaa Nato-kantaansa.

Sitten jää vain kissa.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.