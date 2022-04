Hyvinkään sairaalan päivystyksessä on ollut isoja ongelmia hoitajien työhyvinvoinnin ja työkuorman suhteen.

Entisellä työpaikallani Hyvinkään sairaalan päivystyksessä on ollut isoja ongelmia hoitajien työhyvinvoinnin ja työkuorman suhteen: ennen lakkoa jokaisesta työvuorosta on puuttunut 1–6 hoitajan työpanos. Kahden viime vuoden aikana ihanasta työpaikasta on tullut hirveä. Aiemmin niin iloiset ja työtään rakastavat hoitajat ovat nyt lähteneet töistä kotiin kesken työvuoron itkien.

Ensin tuli Apotti, sitten koronavirus, ja nyt remontin keskellä kukaan ei enää jaksa. Päivystystilojen remontin vuoksi päivystyksen tilat ovat levittäytyneet todella laajalle alueelle kahteen kerrokseen, eikä potilaiden turvallisuutta ole pystytty takaamaan, kun kokeneita hoitajia ei ole ollut riittävästi. Alakerran väistötiloista olen itsekin löytänyt erittäin huonokuntoisen potilaan, jonka tilan hengenvaarallisuus tuli nuorelle, vastavalmistuneelle hoitajalle yllätyksenä.

Hyvinkäällä on yritetty pyytää apua päivystykseen poliklinikoilta, osastoilta ja leikkaussalista, mutta johdon mukaan mitään toimintoja ei voida supistaa tai sulkea, jotta päivystyksen toiminta saataisiin turvattua. ”Hoitovelkaa tulee liikaa.”

Samaan aikaan terveyskeskuksen vuodeosastoilta on voitu sulkea potilaspaikkoja hoitajien vähyyden vuoksi, ja tämä on hankaloittanut entisestään päivystyksen työtä, kun potilaita ei ole saatu jatkohoitopaikkoihin. Todella moni hoitajaystävistäni on jo vaihtanut työpaikkaa, ja osa miettii, pitäisikö vain lähteä ja antaa päivystyksen kaatua. Kuka suojelee päivystystä, jos ei sairaalan johdosta löydy ymmärrystä tilanteeseen?

Arvostan entisiä ja nykyisiä työtovereitani ja haluan, että jatkossakin päivystyksissä on töissä todellisia akuutin hoitotyön ja akuuttilääketieteen ammattilaisia, joihin sekä potilaat että työyhteisö voivat luottaa. Minä tuen teitä, siihen voitte aina luottaa. Toivon, että Husin johtoon voisi myös luottaa.

Lotte Seeck

akuuttilääketieteen erikoislääkäri, Hyvinkää

