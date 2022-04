Nato-keskustelu käy julkisuudessa kiivaana ja näyttää siltä, että sen painopiste on lähinnä liittymisen aikataulussa. On kuitenkin yksi kysymys, jota keskustelussa ei ole käsitelty ja jolla voi olla merkitystä päätöksenteossa: Voiko Natosta erota, ja jos voi, minkälainen se prosessi on?

Kun nyt muutaman viime vuoden aikana on nähty, että maailmanpolitiikan tilanne saattaa muuttua mihin suuntaan tahansa, on varmaankin mahdollista, että syntyy jopa sellainenkin tilanne, jossa Nato-jäsenyyttä haluttaisiin harkita uudestaan.

Juha Virtanen

Järvenpää

