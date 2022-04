Kehitysrahoitus on tehokasta kriisinhallintaa

Jo ennen Ukrainan sodan alkua humanitaarisen avun tarve maailmalla oli ennätyksellisellä tasolla pandemian, ilmastokriisien ja pitkittyneiden konfliktien vuoksi.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan mullisti Euroopan turvallisuuspolitiikan, mutta sodalla on myös globaaleja vaikutuksia, jotka voivat johtaa uusien turvallisuusuhkien syntyyn. Samalla, kun avustamme Ukrainaa ja ratkomme humanitaarista kriisiä Euroopassa, myös sodan laajemmat seuraukset on huomioitava.

Tässä tilanteessa hallitukset niin Suomessa kuin muutamissa muissakin Euroopan valtioissa suunnittelevat kehitysrahoituksen leikkauksia tai rahoituksen uudelleen kohdennuksia. Yhden kriisin hoitaminen tavalla, joka uhkaa lisätä epävakautta muilla lähialueillamme, on hölmöläisten peiton jatkamista.

Sota Ukrainassa nostaa ruuan ja polttoaineiden hintaa, mikä horjuttaa koronaviruspandemian ja ilmastokriisin jo valmiiksi heikentämää kehittyvien maiden ruokaturvaa. Itäisessä Afrikassa miljoonat ihmiset kärsivät ruokapulasta, kun jo kolme peräkkäistä sadekautta on epäonnistunut.

Pandemian aiheuttamat pitkät koulusulut ovat aiheuttaneet valtavan oppimisvajeen erityisesti kehittyvissä maissa, joissa mahdollisuudet etäopetuksen tarjoamiseen ovat olleet rajalliset. Kirkon ulkomaanavun toimintamaista esimerkiksi Ugandassa koulut olivat suljettuina kaksi vuotta.

” Äärimmäinen köyhyys lisääntyy jälleen.

Monella mittarilla katsottuna maailmaa on viime vuosikymmenten aikana rakennettu parempaan suuntaan. Taloudellinen kehitys, panostukset julkisiin palveluihin ja osaltaan myös kehitysyhteistyö ovat onnistuneet. Äärimmäinen köyhyys on puolittunut, useampi tyttö pääsee nyt kouluun ja lapsikuolleisuus on vähentynyt – vaikka maiden väliset erot ovat suuria.

Nyt pitkä myönteinen kehitys uhkaa taittua, ja äärimmäinen köyhyys lisääntyy jälleen. Yhä useampaa valtiota uhkaa pitkittynyt, syventyvä kriisi.

Venäjän sota Ukrainassa ja kriisin maailmanlaajuiset vaikutukset vain korostavat tarvetta pitää kiinni Suomen ja EU:n sitoumuksista nostaa kehitysrahoitus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Jo ennen sodan alkua humanitaarisen avun tarve maailmalla oli ennätyksellisellä tasolla pandemian, ilmastokriisien ja pitkittyneiden konfliktien vuoksi.

Kirkon ulkomaanavun kokemus korostaa sitä, että investoinnit koulutukseen, toimeentuloon, konfliktien ehkäisyyn ja rauhantyöhön sekä aitoihin kumppanuuksiin ovat tehokkainta ja halvinta kriisinhallintaa.

Jouni Hemberg

toiminnanjohtaja

Kirkon ulkomaanapu

