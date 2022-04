Imagen päätoimittaja Niklas Thesslund arvioi, että koronaviruspandemian tuomista poikkeusoloista kahdessa vuodessa karttuneesta kokemuksesta ei ole apua Ukrainan sodan käsittelyssä.

”Jälkikäteen on helppo sanoa koronapandemian olleen siinä mielessä helpommin käsiteltävä, että omilla toimilla oli parhaimmillaan suurikin merkitys siihen, sairastuiko vai ei. Oli mahdollista tehdä valintoja: jäädä kotiin, suojautua ja ottaa rokotukset. Se ei taannut terveenä pysymistä, mutta kontaktien minimoimista oli helppo pitää ohjenuorana, josta kiinni pitämällä saattoi päästä läpi myrskystä.”

”Nykyisen pelon ja ahdistuksen keskellä tällaista turvakaidetta ei ole. On oikeastaan vain pandemiarajoituksiin nähden päinvastainen ohje, elämän jatkaminen mahdollisimman normaalisti. Keskittyminen itselle tärkeisiin ihmissuhteisiin, arkisiin askareisiin ja niihin asioihin, jotka ovat ennenkin tehneet itselle hyvää. Mutta sekään ei oikein auta, sillä asiat eivät ole niin kuin ennen.”

”Puhdasta iloa, sellaista, johon maailmantilanne ei kurottaisi, ei tällä hetkellä ole. Tunnerekisterin ylin huippu on leikattu pois, lanattu matalaksi.”

”Tästä on kyse myös siinä onnellisuuden määritelmässä, jossa onnellinen elämä on minimimäärä pelkoja. Minimimäärä on ylitetty, huoli kuuluu nykyiseen normaaliin.”

”Siksi moni, jota pandemia ei tuntunut juuri hetkauttaneen. on käyttänyt nyt hyvin toisenlaisia äänenpainoja. Tarmokkaat ja määrätietoiset ihmiset, jotka ovat tottuneet ohjailemaan elämänsä suuntaa töissä ja vapaalla, ovat keskellä yhteistä ja ketään säästämätöntä epävarmuutta.”

Kirkossa ja kaupungissa pappi Kari Kuula pohtii, että olisi hyviä filosofisia syitä luopua kokonaan paholaisen ideasta - siitä huolimatta, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni on todennut klassikkoromaaniin viitaten Saatanan saapuneen Moskovaan.

”Ainakin metaforisessa mielessä Venäjän johdon toimia voi sanoa saatanallisiksi.”

”Mutta mitä ajatella itse asiasta? Paholaisesta. Langenneesta enkelistä joukkoineen. Luomakuntaa ja etenkin ihmisiä satuttavista pahan valloista. Voiko järkevä ihminen uskoa sellaiseen?”

”Jos Saatana tunkeutuu Moskovaan ja siellä kaikkein pyhimpään – eli ottaa Venäjän kirkon johdon haltuunsa – sekin tapahtuu Jumalan oudosta sallimuksesta. Ikään kuin Jumalassa itsessään olisi pimeäkin puoli. Sellainen, jota ei voi ymmärtää. Joka saa hänet näyttämään vastakohdaltaan.”

”On myös pahaa, joka jättää jälkeensä vain itkua ja hammastenkiristystä. Paha ei muutu hyväksi.”