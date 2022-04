Koronapandemia on vienyt monilta hoitajilta voimat. He ovat pitäneet meistä sairaista, vanhuksista ja lapsista hyvää huolta itseään säästämättä. Työ on niin fyysisesti kuin henkisestikin vaativaa. Hoitajat ansaitsevat tuntuvat palkankorotukset ja inhimilliset työvuorot.

Ei ole ihme, että koulutetut hoitajat muuttavat ulkomaille, jossa maksetaan kunnon palkkaa. Suomessa hoitajat ovat aina olleet palkkakuopassa.

Olen kiitollisena seurannut hoitohenkilökunnan pyyteetöntä ammattitaitoista työtä. Meitä on hoidettu kiitettävästi. Nyt palkkoihin on saatava pitkäaikainen reilu korotus – hoitajat ansaitsevat sen. Suomessa ei ole pulaa rahasta vaan tahdosta.

Aino Ryökkynen

Helsinki

