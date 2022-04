Energiaostot Venäjältä on lopetettava.

Joka päivä EU-maat rahoittavat Venäjän hyökkäyssotaa sadoilla miljoonilla euroilla ostamalla siltä edelleen energiaa. Tästä on tehtävä loppu. Vaikka sanktiot kurittavat Venäjää, ne eivät tee sitä tarpeeksi. Sota Ukrainassa jatkuu. Mariupol on tuhottu, julmat pommitukset jatkuvat ja tuhannet siviilit kuolevat.

Nyt EU-maiden on lakattava istumasta omien etujensa päällä ja kerta kaikkiaan suljettava Venäjän rahahana. Kivihiilen, öljyn ja kaasun ostot Venäjältä on lopetettava, ja loputkin Venäjän pankit on suljettava swiftistä. Tämä iskee todella Venäjään. Vaikka se iskee myös moneen jäsenmaahan, tämä sotakin iskee ja vielä pahemmin.

Viime vuosina on nähty, kuinka riippuvuus Venäjän energiasta on tehnyt Euroopan unionista heikon. Vaikka jo Krimin miehityksestä saakka energiariippuvuutta on pyritty vähentämään, tulokset eivät ole kehuttavat. On käynyt pikemminkin päinvastoin. Vuonna 2020 EU-alueen energiasta yli 60 prosenttia tuotiin ulkopuolelta. Tämä on korkein luku 30 vuoteen.

EU:n maakaasusta ja kivihiilestä edelleen lähes puolet tulee Venäjältä, öljystäkin neljännes. Kun Ukrainan sodan alettua energiapolitiikkaan vaadittiin uutta asentoa, kävi nopeasti esiin, että erityisesti Venäjän kaasun korvaaminen muilla lähteillä on monelle vaikeaa. Näin siitä huolimatta, että jo vuosia EU:n energiapolitiikassa on ajettu energiavarmuuden ja fossiilisesta energiasta irtautumisen merkitystä.

” Päätös viidennestä pakotekierroksesta tarvitaan nopeasti.

Viime viikkoina EU-maat ovat asettaneet Venäjälle sen hyökkäyssodan seurauksena todella kovia pakotteita. Nämä päätökset ovat syntyneet yllättävänkin nopeasti ja tehokkaasti. Hyvä näin. Mutta Venäjän raaka hyökkäys jatkuu.

Siksi päätös viidennestä pakotekierroksesta tarvitaan nyt nopeasti. Se on pyörinyt tiettyjen jäsenmaiden vastustuksen vuoksi neuvottelupöydällä jo liian pitkään. Jos kaasupäätöstä ei kyetä tekemään, pitää aloittaa öljystä. Sillä on taloudellisesti Venäjälle kaasuakin isompi merkitys.

Euroopan unionilta tarvitaan nyt nopeita ja vahvoja toimia yhdessä koko länsiliittouman kanssa. Venäjä on eristettävä ja kaikki sen rahavirrat tyrehdytettävä, samaan aikaan, kun Ukrainaa on tuettava kaikin keinoin.

EU-maat pystyvät tässä akuutissa tilanteessa hankkimaan energiaa väliaikaisesti muualta, vaikka se vaikeaa onkin. Pitkällä aikavälillä ainoa kestävä pohja energiapolitiikalle on vauhdittaa investointeja kaikkiin omiin vähäpäästöisiin energialähteisiin – ydinvoima mukaan lukien – sekä tehostaa eurooppalaista energiamarkkinaa, varastointia ja siirtoyhteyksiä.

Tuoreessa RePowerEU-suunnitelmassaan EU-komissio hahmottelee Venäjän energiasta irtautumista vuoteen 2030 mennessä. Tämä aikataulu on aivan liian hidas. Euroopan unionilla ei ole enää varaa olla riippuvainen Venäjästä yhdelläkään sektorilla.

Henna Virkkunen

europarlamentaarikko (kok)

teollisuus-, energia- ja tutkimusvaliokunnan jäsen

