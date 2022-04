Logistiikka-alan näkymät ovat karut etenkin pitkien matkojen maakunnissa ja kuljetuksissa.

Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa on järkyttänyt koko maailmaa ja aiheuttanut humanitaarisen kriisiin Euroopassa. Sama sota on myös kääntänyt entisestään korkeat polttoaineiden hinnat yhä jyrkempään nousuun. Vaikka polttoaineen hinta tuntuu pieneltä murheelta tässä kontekstissa, on se silti erittäin vakava ongelma elinkeinoille ja koko Suomelle.

Logistiikka-alan näkymät ovat karut etenkin pitkien matkojen maakunnissa ja kuljetuksissa. Jotkut ovat jopa joutuneet toteamaan, että ajoja täytyy jättää tekemättä, koska jokainen kilometri tuottaa tappiota. Hinnannousut näkyvät niin kuljetusyrittäjien, kuljetuksia käyttävien yritysten kuin yksityishenkilöidenkin lompakoissa.

Polttoaineen hinnasta suuri osa kertyy verosta. Bensiiniä ja dieselöljyä koskevat polttoainevero ja arvonlisävero. Bensiinin kuluttajahinnasta noin 60 prosenttia muodostuu veroista. Vastaava luku dieselillä on noin 50 prosenttia.

Polttoaineen hinta on noussut vuodessa euron verran. Nopealla karkealla arviolla hinnannousu on lisännyt arvonlisäverojen määrää puolen miljardin ja miljardin euron välillä. Kalliit polttoaineiden hinnat kartuttavat siis roimasti valtion kassaa.

Suomessa on tehty päätös ammattidieselin valmistelusta. Ammattidieselillä tarkoitetaan kuorma-autoille ja linja-autoille kohdennettua veronpalautusta. Tämä oli hyvä vastaantulo mutta ei riittävä. Päätös tehtiin tilanteessa, jossa polttoaineen mittarihinta oli kahden euron pinnassa, kun se nyt on jatkanut reippaasti nousuaan. Lisäksi valmistelu kestää, joten apu yrityksille on tulossa myöhään. Yksi konkreettinen vaihtoehto on ottaa ammattidiesel käyttöön koronasta tutulla kustannustukimallilla. Monet Euroopan maat ovat jo päättäneet tukevammista helpotuksista tilanteeseen.

Dieselin hinnassa iso vaikutus on bio-osuuden jakeluvelvoitteella. Ehdotamme, että jakeluvelvoite Suomessa poistetaan tilapäisesti tai ainakin lasketaan merkittävästi. Tällä olisi nopea vaikutus, joka veisi dieselin hintaa alaspäin jopa 30 senttiä litralta. Tämä helpottaisi sekä elinkeinoelämää että jokaista yksityistä tankkaajaa.

Liisa Ansala

toimitusjohtaja, Lapin kauppakamari

Raimo Pohjanen

puheenjohtaja, Skal Pohjois-Suomi

