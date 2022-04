Yhteiskunnan talkoisiin on kaikkien osallistuttava.

Haluan maksaa enemmän veroja, jotta meidän hyväksemme pyyteetöntä työtä tekevillä sairaanhoitajilla, lastentarhan- ja koulujen opettajilla sekä poliiseilla olisi kunnon palkka. Ilman heitä yhteiskuntamme ei toimi. Haluan maksaa enemmän veroja koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttamien kustannusten vuoksi. Haluan maksaa enemmän veroja ilmastotoimiin, jotta voisin jättää lastenlapsille edes jonkinlaiset elämisen mahdollisuudet. Haluan maksaa veroja, koska taloudellinen suhdanne laskee valtion verotuloja.

Murheellisin mielin haluan myös maksaa enemmän veroja maanpuolustukseen ja energiavarmuuteen. Venäjään ei voi luottaa millään tavalla. Sopimukset ovat sille vessapaperia.

Minun verojani ei saa käyttää siihen, että uudet sote-alueet rahastavat häikäilemättömästi sairaanhoitajia ja sairaita huippupalkoilla sekä korkeilla kokous- ja luottamuspalkkiolla. Rahastaminen on epäeettistä tässä tilanteessa.

Nyt Suomen auttamiseen on olemassa paljon syitä. Yhteiskunnan talkoisiin on kaikkien osallistuttava. Meillä useimmilla on siihen varaa – tosin ei vielä kaikilla. Me voimme laskea elintasoamme hieman elämän säilyttämiseksi Suomessa ja maapallolla.

Juhani Hakala

Espoo

