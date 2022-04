Lasten ei tulisi saada käyttää heille epäsopivia sovelluksia ja palveluja.

Nykynuorten ja lasten sosiaalisen median käyttö on jo huolestuttavaa. Sosiaalisen median sovelluksia on nykyään monenlaisia. Suosituimmat niistä ovat Instagram, Snapchat ja Tiktok. Näiden palvelujen ikäraja on 13 vuotta. Ikärajoja noudatetaan nykyään hyvin vähän. Vanhemmat antavat ladata sovelluksia tietämättä, mitä niissä oikeasti piilee.

Ensinnäkin ikärajoja pitäisi noudattaa. Miksi lapsen tarvitsisi käyttää aurinkoinen kesäpäivä sisällä olemiseen ja puhelimen tuijottamiseen? Lasten pitäisi olla lapsia vapaasti. Puhelimen tuijottaminen on lisääntynyt järkyttävästi. Nykyään julkisessa liikenteessä näkee, kun pienelle lapselle annetaan ensimmäisenä puhelin käteen, jos tämä alkaa kiukutella. Minun mielestäni se on todella väärin.

Toiseksi nykynuorten ei tarvitsisi laittaa kaikkien nähtäväksi elämästään ”täydellisiä” paloja. Nuoret julkaisevat valtavasti myös törkyä. Somessa näkyy tappeluvideoita tai paljastavia kuvia, joita sosiaaliseen mediaan ei tarvitsisi laittaa. On surullista, kun ala-asteikäiset näkevät sosiaalisissa medioissa muokattuja vartalo- ja naamakuvia sekä valtavasti väkivaltaa.

Sosiaalisessa mediassa standardit ovat järkyttävän korkealla. Ihmiset ajattelevat, että on vain yksi ja ainoa vartalo- ja kasvomalli. Lapset luulevat, että ihmisen täytyy näyttää tietynlaiselta ja olla tietyn kokoinen tähän maailmaan sopiakseen, vaikka se ei pidä paikkaansa.

Lasten ei tulisi saada käyttää heille epäsopivia sovelluksia ja palveluja. Jos pienempänä laittaa jotain nettiin, se jää sinne ikuisesti. Ja kun pienenä julkaistua Instagram-kuvaa tai videota Tiktokissa ei pystykään poistamaan, saatetaan siitä kiusata myöhemmin elämässä.

Sosiaalinen media on myös hyvin yleinen seksuaalisen häirinnän kohteeksi tulemisen paikka. Tuntemattomat aikuiset saattavat laitella kuvia tai ahdistella lapsia sosiaalisessa mediassa paljonkin. Se on hyvin yleistä. Pieni lapsi ei ehkä ymmärrä tämän olevan vakava rikos, eikä sen seurauksena välttämättä uskalla kertoa asiasta edes omille vanhemmilleen.

Noudatetaan ikärajoja ja suojellaan lapsia sekä nuoria. Taataan nuorille hyvä elämän jatko.

Suvi Örri

kahdeksasluokkalainen, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.