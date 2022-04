Nykytahdilla palkkatasa-arvo on kaukana tulevaisuudessa

Yhteiskunnan pyörimisen kannalta välttämättömistä ja vaativista tehtävistä tarvitaan kunnon kompensaatio.

Naiset ansaitsevat noin 83 prosenttia miesten ansioista. PwC:n tuore Women in Work -indeksi osoittaa, että palkkaerojen kaventuminen on hidastunut ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on karannut kauemmas koronaviruspandemian seurauksena. Jos kehitys jatkuu nykyistä tahtia, indeksi arvioi sukupuolten välisen palkkaeron kuromiseen kuluvan 63 vuotta. Jos haluamme ehtiä ennen vuosisadan vaihdetta, alkaa olla kiire.

Hyvä hetki aloittaa on nyt. Tähän ei pystytä, elleivät naisvaltaisten alojen palkat nouse.

Koulutetun henkilöstön puute vaivaa niin varhaiskasvatusta kuin sote-sektoriakin. Pienten lasten vanhempia pyydetään jo nyt pitämään lapsia poissa päiväkodista henkilöstöpulan takia (HS 31.3.). Sote-alan avunhuutoja ja turhautumista on kuultu pitkään ennen lakkoakin.

” Naisten tekemä työ on alihinnoiteltua ja aliarvostettua.

Mikä näitä aloja yhdistää? Hoiva. Naiset. Olisiko vihdoin aika alkaa arvostaa näitä molempia? Naisten tekemä työ on tällä hetkellä järjestelmällisesti alihinnoiteltua ja aliarvostettua. Naiset kouluttautuvat korkeasti ja kantavat elintärkeän vastuun läheisistämme synnytysosastoilla, päiväkodeissa, sairaaloissa ja saattohoidossa. Hoiva-alalla työskentelee myös niitä, jotka töiden ohella huolehtivat omista läheisistään.

Erityisesti korona-aikana työntekijöiltä on odotettu venymistä, poissaolojen paikkaamista ja pitkää päivää. Työtä ei voi tehdä etänä. Ihmisiä ei voi vaatia jatkuvasti joustamaan, jos ei jousteta takaisin. Työoloihin ja työn houkuttelevuuteen tarvitaan muutosta.

Yhteiskunnan pyörimisen kannalta välttämättömistä ja vaativista tehtävistä tarvitaan kunnon kompensaatio. Kukaan ei elä pelkistä kauniista sanoista juhlapuheissa, eikä meidän lapsiamme tai ikääntyviä vanhempiamme hoideta pelkällä hyvällä tahdolla.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Nyt on jo aika korjata palkkaukseen liittyvät tasa-arvo-ongelmat.

Annica Moore

toiminnanjohtaja

Susanna Bergendahl

ohjelmavastaava

Mothers in Business MiB ry

