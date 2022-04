Pääkirjoitus (HS 3.4.) eritteli hyvin Suomen menestymisen vahvuutta: luottamusta. Nyt on tullut aika panna tuo keskinäinen luottamus koetukselle.

Venäjän armeijan vetäytymisen paljastamat sotarikokset Ukrainassa ovat hirveydessään käsittämättömät. Me emme voi sietää tällaista. Suomen täytyy lopettaa öljyn ja kaasun tuonti Venäjältä. What ever it takes, kuten suuri eurooppalainen valtiomies Mario Draghi aikanaan sanoi Euroopan unionia pelastaessaan. ”Maksoi mitä maksoi.”

Nyt ei ole aika ajatella osakekursseja eikä bensiinin hintaa. Se raja on ylitetty. Veljemme ja sisaremme Ukrainassa ovat raakalaismaisen terrorin uhreja. Se terrori täytyy saada loppumaan. Se tietää meille pulaa ja korkeita hintoja. Mutta se on eurooppalaisen vapauden hinta. Kustannukset täytyy jakaa oikeudenmukaisesti kaikkien kansalaisten kesken.

Erkki Lyytikäinen

Espoo

