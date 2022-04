Tutkijat havaitsivat, että aivoista hävisi massaa enemmän kuin olisi hävinnyt normaalin vanhenemisen seurauksena.

Suomessa koronakuolemat ovat hypänneet ihan uudelle tasolle viimeisten kuukausien aikana. Rokotusten ansiosta ihmisiä kuolee vähemmän tartuntoja kohti kuin ennen rokotuksia, mutta jos tartuntoja on samaan aikaan esimerkiksi kymmenen kertaa enemmän kuin ennen, on kuolemien määrä lopulta suurempi kuin ennen rokotuksia.

Mutta kuolemat ja sairaalapotilaat ovat vain jäävuoren huippu sars-cov-2:n aiheuttamista ongelmista. Erittäin tasokas Naturessa juuri julkaistu aivokuvantamistutkimus ennen ja jälkeen covid-19-infektion osoitti, että jokainen lieväoireinenkin tartunta vanhentaa aivoja keskimäärin kymmenen vuotta. Tutkijat havaitsivat, että aivoista hävisi massaa enemmän kuin olisi hävinnyt normaalin vanhenemisen seurauksena.

Covid-19-infektion sairastaneilla myös kognitiiviset kyvyt heikkenivät enemmän kuin niillä, jotka eivät olleet sairastaneet covid-19:aa. Tämä tutkimus suoritettiin ennen rokotuksia, ja toivoa sopii, että rokotukset vähentävät kuolemien lisäksi näitäkin covid-19-infektion seuraamuksia.

Kuolemien, sairaalakuormituksen ja pitkäaikaisvaikutusten takia meidän pitäisi ehkäistä tartuntoja tehokkaammin. Hyviä tartuntojen ehkäisykeinoja ovat mm. FFP2-maskit, ilmanvaihdontehostus, ilmanpuhdistus, seulontatestaukset kouluissa ja sairastuneiden tarpeeksi pitkä eristys.

Tutkimus, jossa ihmisiä tarkoituksellisesti tartutettiin sars-cov-2-viruksella, osoitti, että ihmiset erittävät lisääntymiskykyistä virusta kymmenen päivää oireiden alusta. Nykyinen viiden päivän karanteeni oireiden alkamisesta edistää viruksen leviämistä; tässä vaiheessa ihmiset ovat keskimäärin vielä tartuttavia ja tartuttavat työpaikoilla työtoverinsa ja kouluissa muut oppilaat ja opettajat.

Harva kuitenkaan lukee näitä tutkimuksia, ja siksi on tärkeää, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukset ovat sellaiset, että niitä noudattamalla voi ehkäistä tartuntoja. THL voisi pidentää sairastavan eristysaikaa, ja suositella negatiivista pikatestiä ennen eristyksen lopettamista. Lisäksi useiden vanhusten kolmannen rokotteen vaste ja sen antama suoja sairaalaan joutumista ja kuolemaa vastaan on jo heikentynyt. Siksi neljännen rokotteiden jakamista erityisesti ryhmille, jotka ovat suuressa riskissä menehtyä covid-19-infektioon, on syytä kiirehtiä.

Pirta Hotulainen

solubiologi, neurotieteilijä, tutkimusryhmän johtaja,

puheenjohtaja, Suomen aivotutkimusseura

