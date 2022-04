Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti hallituksen tiistaina alkavan kehysriihen askelmerkit.

”Vielä vajaa kaksi kuukautta sitten valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi, että talouspolitiikassa palataan koronakriisin jälkeen kohti normaalia. Maaliskuussa Saarikko kuitenkin totesi, ettei menokehyksissä pysyminen ole realistista. Hallitus ottaa taas velkaa suunniteltua enemmän.”

”Hallitus on jo päättänyt 300 miljoonan euron tuesta kustannuskriisissä olevalle kotimaiselle ruoantuotannolle. Myös puolustusvoimat tarvitsevat lisää rahaa, ja pakolaiskriisi tulee kasvattamaan valtion menoja.”

”Monet ekonomistit ovat varoittaneet valtion velkaantumisesta, koska Suomen velanmaksukyky heikkenee. Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi reilu viikko sitten Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei kaikkeen ole varaa. Orpon mielestä sosiaalitukia pitäisi hintojen noususta huolimatta nyt leikata ja työssä käyvien verotusta keventää peräti 800 miljoonalla eurolla.”

”Hallituspuolueet tyrmäsivät Orpon kritiikin ja leimasivat ehdotukset sosiaaliturvan leikkauksista kohtuuttomiksi. Orpo jäi ehdotuksineen yksin, sillä myös perussuomalaiset suhtautuivat kriittisesti Orpon esityksiin.”

”Orpo on siinä oikeassa, ettei Suomi voi ottaa koko ajan velkaa velan päälle. Jostain täytyy tinkiä, mutta olisi olettanut, että Orpon takataskusta olisi löytynyt muitakin säästökohteita kuin sosiaalietuudet.”

Savon Sanomat muistuttaa, että ennen hyökkäystä kehysriihen arveltiin johtavan jopa hallituskriisiin.

”Nyt kaikki on kuitenkin toisin. Kehysriihessä on määrä hyväksyä poikkeuslauseke, jonka avulla on tarkoitus varmistaa, että Suomen puolustuskyky ja huoltovarmuus ovat riittävällä tasolla, vaikka se vaatisikin aiemmin sovittujen budjettikehysten ylittämistä. Tällaisesta lausekkeesta puolueet ovat yksimielisiä, ja sillä on epäilemättä myös kansan enemmistön tuki.”

”Menojen kasvun lisäksi hallituksen on varauduttava siihen, että sota ainakin pitkittyessään heikentää talouskasvua ja siten vähentää verotuloja.”

”Lisääntyvien menojen ja pienenevien tulojen muodostama yhtälö on hankala ratkaista, vaikka poliittisia erimielisyyksiä hallituspuolueiden välillä ei olekaan. Mitään uusia ja tuntuvia menonlisäyksiä valtion onkin mahdoton ottaa kantaakseen.”

”Siksi hoitajien ja muiden kunta-alan työntekijöiden lakkojen avulla vauhdittama vaatimus valtion menoja miljardeilla euroilla kasvattavasta palkkaohjelmasta on harvinaisen huonosti ajoitettu.”