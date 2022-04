Onko järkeä käyttää oikeuslaitoksen resursseja erilaisten rumien puheiden ruotimiseen tässä maailmantilanteessa?

Väitän, että yli 30 vuotta kestäneen opettajan ja rehtorin urani aikana koulun ja vanhempien yhteistyöllä teimme voitavamme: rumaa puhetta toisista ei sallita.

Silti on käynyt niin, että tulevaisuususkomme on lannistunut. Nykyään varsinkin aikuiset jatkuvasti puhuvat sellaista, mikä on kaikkien hyvien tapojen vastaista, rumaa ja kiellettyä. Helsingin käräjäoikeus otettiin avuksi päättämään mitä tehdä, kun aikuinen, tässä tapauksessa kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) puhuu rumia kanssaihmisistä.

Käräjäoikeus käytti veronmaksajien varoja noin 50 000 euroa Räsäsen rumien puheiden selvittämiseen. Osa on tyytyväinen käräjäoikeuden päätökseen, osa toivoo hovioikeuden, korkeimman oikeuden ja jopa EU-tuomioistuimen linjausta siitä, miten rumasti ihmisten sallitaan toisistaan puhua.

Näihin oikeusprosesseihin tulisi siis panostaa moninkertaisesti tähän mennessä käytetty euromäärä, aika ja energia.

En voi olla pohtimatta: Saadaanko ihmisten toisistaan käyttämä ruma puhe loppumaan oikeusteitse? Ja onko järkeä käyttää oikeuslaitoksen resursseja erilaisten rumien puheiden ruotimiseen tässä maailmantilanteessa? Voisiko rumien puheiden siistimiseksi olla muita keinoja kuin oikeuslaitos?

Psykologisesti ruman puheen sallimisella saattaa olla myös oma funktionsa: jos kyseessä ei ole vihapuhe, rumaa puhetta voisi jopa jossain määrin sietääkin yhteiskunnassa. Sen kieltämisestä on lyhyt polku totalitarismiin: sanan- ja ajatuksenvapauden kieltämiseen.

Tällä hetkellä Suomen oikeuslaitos saa huomautuksia siitä, että esimerkiksi pedofiliaan, lasten perheväkivaltaan, tyttöjen silpomisiin ja kunniamurhiin ei ole reagoitu tarpeeksi ripeästi. Jos saisin päättää, ohjaisin oikeuslaitostemme resurssit enemmän niihin kuin rumien puheiden käsittelyyn.

Marjaana Manninen

rehtori ja opettaja (eläkkeellä), Helsinki

