Venäjällä suuri yleisö ei saa nähdä, miten omat sotivat. Sensuuri ei silti välttämättä pysy pitkään veden- tai verenpitävänä.

Yhteiskunnan kylmäävä piittaamattomuus pisti Risto Alapuron sosiologinsilmään Moskovassa vuonna 1990.

Havainto ei ollut uusi. Tuota asennetta kuvaa vanha sanonta, suomalaiseen korvaan soromnoo, alun perin vsjo ravno, ”ihan sama”.

Julmimmillaan asenne on ollut vallanpitäjillä ja sodankäynnissä. Kun Suomen hallituksen iltakoulussa talvella 1945 tuli esille mahdollinen sotaliitto naapurin kanssa, puolustusministeri, kenraali Väinö Valve katsoi, ettei omia saisi antaa neuvostokomentoon. Sikäläinen tapa sotia näet ”syö miehiä”, mihin ei pienellä kansalla ole varaa.

Kun Korean sotaan uupunut pohjoispuoli pyysi lupaa rauhaan, Stalin kielsi. ”Ette menetä mitään, paitsi miehiä.”

Maailmansodan jälkeen Itä-Euroopan kommunistijohtajat valittivat, että puna-armeijan tekemät raiskaukset veivät heiltä ääniä, mutta Stalin ei ollut millänsäkään. ”Täytyyhän sankareille sallia hupinsa.”

Saman koulukunnan miehiä oli jopa Leonid Brežnev, vähiten pelätty Kremlin valtias.

Riian satamassa alkoi illalla 8. marraskuuta 1975 kapina suurella Storoževoi-sotalaivalla, jonka miehistö oli juuri nähnyt klassikkoelokuvan Panssarilaiva Potemkin. Kapinalaiva purjehti Riianlahdelle ja edelleen avomerelle. Moskovassa herätettiin Brežnev ja kysyttiin: mitä tehdä? ”Pommittakaa ja upottakaa”, vastattiin. Omat matruusit meren pohjaan.

Tämä tiedetään, koska Ruotsin sotaväen radiotiedustelu (FRA) oli kuulolla ja tiedot on nyt annettu julki. Ruotsalaiset tosin luulivat ensin, että kyse oli vain valmiuden kontrollista tunnettuna krapula-aamuna vallankumouksen vuosijuhlien päätteeksi.

Kämmejä sattuikin. Pommitettiin (ei osunut) omaa kauppalaivaa, joka oli matkalla Ventspilsistä Suomeen, sitten kapina-alusta takaa-ajanutta sotalaivaa. Rankimpia ”kyvykkyyksiä” tarjosivat yhdeksän Tu-16-konetta, joiden johtokoneiden hälytysvarustukseen kuului ohjuksen ydinkärki. Sellaista konetta ohjannut upseeri kuitenkin viestitti, että tutkavika valitettavasti esti laukaisun.

Kun kapinalaivalla huomattiin, miten höllässä on henki, kapina peruttiin, kapteeni vapautettiin ja kokka käännettiin takaisin. Tapaus vaimennettiin, jaettiin vain yksi kuolemantuomio. Sen verran tihkui, että länteen saatiin virikettä elokuvaan Punaisen lokakuun metsästys.

Sanotaan, että Yhdysvallat hävisi Vietnamin sodan sinä päivänä, kun julkaistiin valokuva, jossa sotilaiden ja palavan kylän edessä kohti kameraa juoksee hintelä kymmenvuotias tyttö, itkua huutaen ja alasti. Napalm kytee selässä.

” Mummo tohtii sanoa totuuden.

Ukrainasta on saatu päivittäin tämän lajin kuvastoa Mariupolista ja muualta. Nyt olemme karmivalla tavalla oppineet uuden paikannimen: Butša. Kuvat järkyttävät pahemmin kuin näyt muualta, sillä tuhoa tekee Venäjä ja tapahtumien paikkana on Eurooppa. Mariupolin nimikin on kreikkaa. Välillä kaupunki oli pitkään nimeltään Ždanov, sillä sieltä oli syntyjään Viron alistaja ja Suomen valvontakomission johtaja.

Ero Vietnamiin on siinä, että venäläinen suuri yleisö ei saa nähdä, miten omat sotivat. En silti tuudittautuisi sen varaan, että sensuuri pysyy pitkään vedenpitävänä, tai verenpitävänä. Totuus tihkuu läpi, keittiönpöydissä puhutaan, mummo tohtii sen sanoa. Vaikka vallanpitäjät panevat nuoria sotilaita ja veljeskansan siviilejä säälittä menemään, tavallisilla venäläisillä on – varsinkin syrjempänä – toisinaan taipumusta naapuriapuun ja lähimmäisenrakkauteen. Siellä ei ajatella, että kyllä yhteiskunta hoitaa.

Ja toivoa sopii – vaikka se toive voi olla turha – että yhä löytyy sotamiehinä ja upseereina sellaisia tolkun ihmisiä kuin tuo tutkavian havainnut lentäjä.

Kirjoittaja on poliittisen historian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa.