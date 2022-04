Uudistuksen myötä kunnilta poistuu taloudellinen kannuste arkiliikunnan edistämiseen.

Kunnat ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ylläpitävät ja rakentavat Suomen tie- ja katuverkkoja. Isommat tieverkon uudistukset menevät Väyläviraston kautta. Lisäksi kunnat ylläpitävät lukuisia liikuntapaikkoja.

Erityisesti kevyen liikenteen väylillä sekä niiden kunnossapidolla ja turvallisuudella on tärkeä merkitys, kun ihmiset tekevät arjessa liikkumisen valintoja. Mennäkö pyörällä, kävellen, julkisilla vai omalla autolla? Tällä valinnalla on yllättävän isoja vaikutuksia ihmisten terveyteen ja kaupunkikeskustojen ilmanlaatuun.

” Arkiliikunnan lisääminen vähentää tutkitusti sote-palveluiden tarvetta.

Menneen talven valinnat menivät ainakin pääkaupunkiseudulla väärään suuntaan, kun kevyen liikenteen väylien kunnossapitäjät suorastaan luovuttivat haastavan talven edessä ja monien oli pakko lähteä sillä saastuttavalla vaihtoehdolla töihin.

Arkiliikunnan lisääminen vähentää tutkitusti sote-palveluiden tarvetta. Arkiliikunnalla vähennettäisiin myös riippuvuutta vähemmän demokraattisista valtioista tuoduista fossiilisista polttoaineista.

Sote-uudistuksessa kunnilta otetaan pois sosiaali- ja terveyspalveluiden hoito. Uudistuksen myötä kunnilta poistuu siis taloudellinen kannuste arkiliikunnan edistämiseen. Kärjistäen kunnille on jatkossa sama, liikkuvatko ihmiset vai eivät, kun sairaanhoito on muiden käsissä ja kukkaroissa. En ole myöskään nähnyt keskustelua siitä, miten liikuntaa ja terveyttä edistävät urheiluseurat ja järjestöt huomioidaan sote-uudistuksessa. Niilläkin on iso vaikutus kansanterveyteen.

Eero Lukin

Helsinki

