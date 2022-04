Keskeistä siirtymälle on systemaattinen ja pitkäjänteinen politiikka, johon sitoudutaan yli hallituskausien.

Erikoistutkija Suvi Lehtorannan mukaan (HS Mielipide 30.3.) ravinteiden kierrätys tulisi nähdä osana huoltovarmuutta. Näkökulma on ajankohtainen, koska Ukrainan sodan ja energian hinnan seurauksena keinolannoitteiden saatavuus on vaikeutunut. Tämä on luonut kysyntää kierrätyslannoitetuotteille, joita ei kuitenkaan ole riittävästi tarjolla. Tilanne on vaikea, mutta se olisi vaikeampi, ellei Suomessa olisi ryhdytty poliittisin päätöksin kehittämään ravinteiden kierrätyksen ratkaisuja jo vuodesta 2010 lähtien.

Olen tutkinut Suomen ravinteiden kierrätyspolitiikkaa esimerkkinä vihreän siirtymän politiikasta. Tulosteni perusteella keskeistä siirtymälle on systemaattinen ja pitkäjänteinen politiikka, johon sitoudutaan yli hallituskausien. Tämä vaatii usein sitä, että eri ministeriöt näkevät siirtymässä yhteisiä etuja. Ravinteiden kierrätyksen tapauksessa onkin onnistuttu yhdistämään talous-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmia.

Huomattavaa on, että kehittämisprosessi ideasta ratkaisuksi vaatii lähes aina yhtä useamman hankerahoituskauden. Lisäksi kaikki kehitettävät ideat eivät osoittaudu toimiviksi. Tärkeintä on, että siirtymäprosessia pidetään yllä. Silloin joukosta valikoituvat toimivimmat ratkaisut, jotka alkavat haastaa kestämättömämpiä tuotannon tapoja.

Siirtymäpolitiikassa mahdollistavien toimien käyttö on poliittisesti helpompaa kuin rajoittavien: on helpompaa jakaa projektirahoitusta kuin muuttaa tilannetta esimerkiksi nostamalla verotusta. Kipeitäkin päätöksiä tarvitaan, koska siirtymäpolitiikalla ratkotaan syvään juurtuneita kestävyysongelmia. Tavoitteet luopua kivihiilen energiakäytöstä osoittavat, että rajoittavatkin toimet voivat menestyä.

Poliittinen tuki on tärkeää, koska siirtymät ovat pitkiä prosesseja, joissa osatulokset ovat usein epävarmoja. Kuluva kevät on osoittanut, että kestävyyssiirtymät auttavat varautumaan myös arvaamattomiin tilanteisiin.

Erkki-Jussi Nylén

ympäristöpolitiikan tutkija

Tampereen yliopisto

