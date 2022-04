Tämän ajan eurooppalaisten on tulevaisuudessa vastattava kiusalliseen kysymykseen siitä, miksi laajaa taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa jatkettiin Ukrainan sodan aikana.

Venäjän sotakoneiston toiminta Ukrainassa on astunut uudelle tasolle, kun maailmalle on levinnyt tietoja ja kuvia siviileihin kohdistuneista hirmuteoista. Diktaattori Putinin brutaali aggressio ei tunne rajoja.

Jäämme kauhulla odottamaan, mitä Ukrainassa tapahtuu seuraavaksi.

Lännen apu hyökkäyksen uhrille on jäänyt aseavun lisäksi lähinnä pakotteisiin, jotka tehoavat hitaasti. Kauheuksia päivitellessä esimerkiksi EU-maat jatkavat edelleen kaksinaamaisesti laajaa kaupankäyntiä Venäjän kanssa. Lyhytnäköiset ja omaakin etuaan ajaneet eurooppalaispoliitikot ovat olleet rakentamassa järjestelmää, jossa öljyä ja kaasua virtaa länteen ja rahaa liikkuu toiseen suuntaan.

Ei uutta auringon alla. Toisen maailmansodan aikana natsi-Saksan hirmutekoja mahdollistivat mukavassa rauhantilassa eläneet puolueettomat valtiot. Ruotsin rautamalmi ja kuulalaakerit auttoivat pitämään natsien sotakoneen käynnissä. Sveitsi puolestaan toimi Hitlerin pankkina rikastuen samalla itse toisten suunnattomalla kärsimyksellä.

Tämän ajan eurooppalaisten on tulevaisuudessa vastattava kiusalliseen kysymykseen siitä, miksi laajaa taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa jatkettiin Ukrainan sodan aikana. Oliko vaara suuremmasta energialaskusta ja korkeammasta polttoaineen hinnasta EU-poliitikoille ja heidän äänestäjilleen tärkeämpi asia vaakakupissa kuin ukrainalaisten henki?

Nyt ei ole enää tekosyiden aika. Jo uskottavuutensa takia EU:n on nopeinta mahdollista tahtia irtauduttava kaupankäynnistä ja etenkin energiariippuvuudesta Venäjään. Vastaavasti on suunnattava maksimaaliset ponnistelut vaihtoehtoisiin energialähteisiin. Euroopan yhteinen aivokapasiteetti riittää ratkaisemaan monimutkaisetkin uudet haasteet, kunhan vain on tahtoa.

Vihreä siirtymä on joka tapauksessa tulossa, ja se pitää nyt toteuttaa nopeutetussa aikataulussa. Näin Ukrainan murhenäytelmästä voisi edes tältä osin seurata jotain positiivista.

Vesa Keinonen

toimittaja, viestintäasiantuntija

Hyvinkää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.