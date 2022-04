Ukrainan suurlähetystön sivuilta voi lukea, miten Ukrainan hallinto haluaa heitä tuettavan.

Ukrainaa on autettava heidän toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Historiamme muistuttaa, millaista on olla suurvallan hyökkäyksen kohteena, kun sotilaallista tukea on tarjolla hyvin vähän. Myös Ukraina tarvitsee nyt ennen kaikkea aseapua, aivan kuten Suomi talvisodassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vedonnut länsimaihin toivoen hävittäjiä, panssarivaunuja ja kaukovaikutteisia aseita sekä niiden torjuntajärjestelmiä. Ukrainan suurlähetystön sivuilta voi lukea, miten Ukrainan hallinto haluaa heitä tuettavan. Rahalahjoitusten kohteeksi he listaavat ensimmäiseksi Ukrainan keskuspankin keräämät varat Ukrainan armeijalle.

Valitettavasti suomalainen avustuskeskustelu elää omaa elämäänsä irrallaan Ukrainan toiveista ja tarpeista. Humanitaariset avustusjärjestöt saavat mediahuomion ja mainostilan. Ukrainan keskuspankin keräyksestä ei voi lukea päämedioiden lahjoitusohjeista. Mutta me emme tiedä Ukrainan hallintoa paremmin, miten heitä voidaan vaikuttavimmin auttaa. Toivon tähän muutosta ja näkyvyyttä Ukrainan keskuspankin keräykselle, sillä sen kautta voi lahjoittaa rahaa Ukrainan kriittisimpiin tarpeisiin. Humanitaarinenkin apu on tärkeää, mutta se ei riitä.

Jos syynä Ukrainan armeijaa tukevan keräyksen vähäiselle näkyvyydelle on keräyslainsäädäntö, on autettava Ukrainaa saamaan keräyslupa. Jos viranomaiset ja toimittajat voivat normaalin työnkuvansa yli venymällä auttaa Ukrainan keräysponnistuksia, toivon, että he näin tekevät.

Länsimaiden valtiotasoisessa tuessa on keskitytty liian kevyeen jalkaväen aseistukseen. Mariupolin kohtalo osoittaa, mitä tapahtuu, kun tarvittavaa aseistusta ei ole. Nyt on aika tukea Ukrainaa rahalahjoituksilla, joista on eniten apua. Voimme sentään yksityishenkilöinä lahjoittaa Ukrainan armeijalle varat, joilla he voivat tarvittavat hankinnat tehdä.

Jussi Autere

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.