Kela ja Suomi.fi-valtuuksista vastaava Digi- ja väestötietovirasto tekevät yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi.

Erja Saarinen tiedusteli (HS Mielipide 3.4.), miksi perinteinen valtakirja ei kelpaa iäkkään omaisen asioiden hoitamiseen Omakannassa. Tilanne on helpottumassa vielä tämän vuoden aikana.

Toisen aikuisen puolesta asiointi Omakannassa on verrattain uusi ominaisuus, joka tuli mahdolliseksi keväällä 2021. Toimintoa on toivottu paljon ja se on helpottanut monen arkea.

Tässä vaiheessa asiointi toisen puolesta onnistuu kuitenkin vain Suomi.fi-palvelussa annettavalla sähköisellä valtuutuksella, jossa kansalaiselta vaaditaan vahvaa tunnistautumista esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Tiedostamme, että tilanne on hankala erityisesti niille iäkkäille, jotka eivät pysty antamaan sähköistä valtuutusta Omakannassa asioimiseen. Kela ja Suomi.fi-valtuuksista vastaava Digi- ja väestötietovirasto tekevät yhteistyötä tilanteen korjaamiseksi. Yhteinen näkemyksemme on, että valtuuttamisen tulisi onnistua myös muuten kuin sähköisesti.

Digi- ja väestötietovirasto selvittää mahdollisuutta antaa valtuutus esimerkiksi asioimalla paikan päällä viranomaisen luona, jolloin sähköisiä tunnistautumisvälineitä ei tarvittaisi. Ratkaisun yksityiskohtien suunnittelu on loppumetreillä ja valtuuttamisen arvioidaan olevan mahdollista jo loppuvuodesta 2022.

Kokemuksia haetaan parhaillaan käynnissä olevasta Digi- ja väestötietoviraston ja Kainuun soten pilotista. Siinä henkilö voi rekisteröidä terveys- ja sosiaaliasioiden hoitoon liittyvät Suomi.fi-valtuutensa terveysasemilla. Näiden lisäksi henkilö voi samalla valtuuttaa luottohenkilönsä hoitamaan apteekkiasiansa.

Jo nyt apteekista on mahdollista noutaa lääkkeitä toisen puolesta ilman paperista valtuutusta tai Suomi.fi-valtuutta, kun toisen puolesta asioivalla on mukana potilasohje tai potilaan Kela-kortti ja hän tietää noudettavan lääkkeen nimen. Muiden apteekkiasioiden hoitamiseen, kuten reseptin uusimiseen, tarvitaan joko apteekkikohtainen paperinen valtuutus tai sähköinen Suomi.fi-valtuus, joka on voimassa kaikissa Suomen apteekeissa.

Mari Holmroos

Kanta-palvelujen liiketoiminnan asiantuntija, Kela

Tuuli Krekelä

johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto

