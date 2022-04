Leikkausten on arvioitu tekevän jopa 300 apteekin lääkemyynnistä tappiollista.

Hallitus päätti rahoittaa kasvattamaansa hoitajamitoitusta leikkaamalla apteekkien katteista 50 miljoonaa euroa vuosittain, alkaen 2023. Tämä heikentää maan kattavaa apteekkiverkostoa ja lääkeneuvontaa.

Apteekkien yhteenlaskettu lääkemyynnin nettovoitto on 24 miljoonaa euroa, joten leikkaukset ovat ylimitoitetut. Leikkausten on arvioitu tekevän jopa 300 apteekin lääkemyynnistä tappiollista. Suomessa on tällä hetkellä noin 630 apteekkia, joten vaikutukset tuntuvat laajalti ja lisäävät muun terveydenhuollon kuormittumista.

Lääkemyynnin rakenne on muuttunut, kalliiden biologisten lääkkeiden osuuden kasvaessa voimakkaasti. Tämä yhdistettynä liikevaihtoon sidottuun apteekkiveroon on johtanut lääkemyynnin erittäin alhaisiin myyntikatteisiin. Pahimmillaan valtio pakottaa osan apteekeista myymään lääkkeitä negatiivisella myyntikatteella eli maksamaan osan potilaiden lääkkeistä.

Hallituksen aikomat leikkaukset voidaan toteuttaa lääkehuoltoa vaarantamatta tehostamalla biologisten lääkkeiden hintakilpailua. Apteekeissa tapahtuvalla lääkevaihdolla voidaan vuosittaisia kustannuksia alentaa jopa 90 miljoonaa euroa. Tähän vaihtoehtoon toivotaan hallituksen ymmärtävän tarttua.

Toteutuessaan päätetyt leikkaukset tulevat vaikeuttamaan tai jopa estämään lääkehuollon tarvitsemat rakenteelliset uudistukset. Suomen apteekit ovat nyt matkalla Yhdysvalloissa yleiseen niin sanottuun drug store -malliin, jossa lääkkeillä ja lääkeneuvonnalla on marginaalinen merkitys.

Jouko Savolainen

farmasian tohtori, apteekkari

Kuopio

