Missä YK on nyt?

Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin YK, Yhdistyneet kansakunnat, turvaamaan maailmanrauhaa. Vuosikymmenten ajan tämä kirjainyhdistelmä näkyi ja antoi turvallisuudentunnetta.

Missä YK on nyt? Miksi järjestön elimissä on tässä muuttuneessa maailmassa yhä edelleen pysyvinä jäseninä valtioita, joilla on oikeus estää oikeuden toteutuminen tai totuuden kertominen? Ovatko oikeuden ja vääryyden käsitteet muuttuneet?

YK:sta on tullut turhien lausuntojen paperinmakuinen menneisyyden jäänne. Tietoisuus sotarikosten vuosikausia, sukupolvia kestävästä selvitysprosessista ja rikosoikeuden asiantuntijoiden selityksistä turhauttaa. Raivostuttava järjetön sota Euroopassa täytyy saada loppumaan. Eikö siihen todellakaan ole nopeampaa aseetonta ratkaisua?

Kirsti Laakso

opettaja, rauhanajan eläkeläinen, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.