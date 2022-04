Täplärapua on levitetty luvattomasti ja luvallisesti jokiravulle varatulle reviirille.

Suomalaisella vesiluonnolla on merkitystä, onhan se antanut meille ravintoa ja iloa jo vuosituhansien ajan. Vesissämme viihtyy kotoperäinen jokirapu, yksi vesiekosysteemin avainlajeista. Sillä on roolinsa vesistöjen kunnostajana, petojen ravintona, petona sekä ihmisten ravinnon ja sivutoimeentulon antajana. Loppukesän rapujuhlilla on tärkeä sijansa Suomen kulttuurissa.

Suomalaista rapupolitiikkaa rajaa sekä EU:n vieraslajiasetus 1143/2014 että kansallinen vieraslajistrategia, jotka ovat nimenneet jokiravun pahimmiksi uhkiksi pohjoisamerikkalaisen täpläravun ja rapuruton. Ensimmäisenä Eurooppaan rantautuneen rapuruton muodon kanssa jokirapu on oppinut 170 vuoden painin jälkeen tulemaan jopa toimeen, mutta täpläravun ja sen kantaman rapuruton uusien muotojen osalta jokiravulla ei liene mahdollisuutta. Täplärapua on levitetty luvattomasti ja luvallisesti jokiravulle varatulle reviirille. Yhtenä syynä kehitykselle on ollut täpläravun ympärille rakennettu osin valheellinen karisma.

” Kansallista rapustrategiaa uudistetaan parhaillaan.

Kansallinen rapustrategia antaa suuntaviivat raputaloudellemme. Sitä ollaan parhaillaan uudistamassa osin vieraslajeja ja suojeltavia lajeja koskevien säännösten mukaiseksi, osin näitä säännöksiä kiertäen.

Täpläravun haitallisuus toisaalta tunnustetaan, mutta samalla suunnitellaan poikkeuksia käytäntöihin, jotka suojelevat jokirapua ja estävät täpläravun leviämistä yhä laajemmalle. Suunnitelmissa on täpläravun pyyntirajoitusten höllentäminen, mikä asettaisi täpläravun jokirapua parempaan asemaan kaupallisen ravustajan kannalta. Tämä houkuttelisi levittämään täplärapuja uusille alueille. Suomalaisen raputalouden päämääränä tulisi kuitenkin olla kotoperäisen ekosysteemikokonaisuuden suojeleminen.

Täpläravusta piti aikoinaan tulla suomalaisen raputalouden pelastaja, ja innokkaimmat ennustivat rapusaaliin kasvavan jopa 20 miljoonaan rapuun luottaen eteläisen Suomen suurten järvien potentiaaliin. Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat kuitenkin arvioineet, että nykyinen täplärapusaalis on ainoastaan korvannut sen jokirapusaaliin menetyksen, jonka rapurutto ja täpläravun leviäminen ovat viime vuosikymmenten aikana aiheuttaneet.

Suomeen on syntymässä tilanne, jossa pyritään epäsuorasti suosimaan erittäin vaarallista rapuruton muotoa levittävää ja haitallista täplärapua, joka ei aina itsekään kestä kantamaansa tautia. Lajistossamme on silti edelleen uhanalainen jokirapu, joka voisi tulla toimeen joidenkin rapuruton muotojen kanssa, mutta ei selviä täpläravun kantaman rapuruton muodon aiheuttamasta taudista.

Tilanne on kestämätön ja vaatii selkeitä toimia vieraslajeihin ja kotoperäisten lajien suojeluun liittyvien linjausten mukaisesti. Mielestämme Suomessa tulisi edelleen panostaa kotoperäisen rapulajin tulevaisuuden turvaamiseen ja vieraslajin tukahduttamiseen.

Japo Jussila

dosentti, rapubiologi

Raine Kortet

professori

Itä-Suomen yliopisto

