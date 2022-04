Ilta-Sanomien mukaan Ukrainan sota on käännekohdassa, mutta käänne suuntautuu pikemminkin kohti pahempaa kuin kohti parempaa.

”Syitä pessimismiin on useita. Ne ovat sekä poliittisia että sotilaallisia.”

”Miehittäjän hallinnasta vapautetuista kaupungeista ja kylistä paljastuu päivä päivältä yhä laajempaa tuhoa ja yhä pahempia siviiliväestöön kohdistuneita raakuuksia. Butšan joukkomurha ei jääne ainoaksi esimerkiksi venäläisjoukkojen järjestelmällisestä julmuudesta.”

”Raakuuksien paljastuminen koventaa sekä Ukrainan vastarintaa että asenteita molemmin puolin. Samalla diplomatian keinot mahdollisen rauhanratkaisun löytämiseksi käyvät vähiin. Halu kompromisseihin ja neuvotteluyhteyksiin Venäjän kanssa on katoamassa kokonaan.”

”Länsiyhteisön pidättyväinen asenne pakotepolitiikassa saattaa sekin muuttua järkyttävien paljastusten myötä. – – Sanktioilla ei niiden koventumisesta huolimatta ole vaikutusta Venäjän toimintaan taistelukentällä, ainakaan lyhyellä aikavälillä.”

”Nopein ratkaisu auttaa Ukrainaa olisi lisätä voimakkaasti lännen sotilaallista apua. Butšan järkyttävät tapahtumat ovat nostaneet esiin myös vaatimuksia länsiyhteisön sotilaallisesta väliintulosta, eskalaation vaarasta huolimatta.”

”Venäjä puolestaan kaivautuu yhä syvemmälle taisteluhautoihin ja valmistautuu samalla kiihdyttämään sotaa Ukrainan itä- ja eteläosissa.”

”Venäjä on Vladimir Putinin johdolla jo pitkään valmistanut koko yhteiskuntaa mobilisaatiota ja sotatilan julistamista varten. Sananvapautta ei enää ole, opposition toiminta on tukahdutettu, nuorison militarisointi etenee ja opetuksessa on pakko esittää vain valtion hyväksymiä tulkintoja historiasta. Reserviläisten kutsuminen aseisiin, taisteluun ulkoista uhkaa vastaan, olisi looginen jatke tälle koko Euroopan kannalta hyvin vaaralliselle politiikalle.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että verilöyly Ukrainan Butšassa on paljastanut Venäjän raakuuden.

”Kun venäläissotilaat eivät piittaa sodankäynnin säännöistä ja teurastavat sadoittain siviilejä, Venäjä kiistää joukkojensa vastuun sen sijaan, että se ilmoittaisi tutkivansa joukkojensa osallisuuden sotarikoksiin. Asenne on omiaan eristämään maata paitsi taloudellisesti myös kulttuurisesti ja henkisesti demokraattisten valtioiden yhteydestä.”

”Myös raakuudet Georgiassa ja Syyrian sodassa sekä tietysti Ukrainan itäosissa vuoden 2014 jälkeen todistavat vakiintuneesta putinilaisesta tavasta sotia. Tavasta, jolle länsimaat ovat tähän saakka sulkeneet silmänsä mukavuudenhalustaan ja ikään kuin toivoen pahuuden katoavan itsestään.”