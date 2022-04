Resurssien käyttö tulisi suunnitella niin, että työtä on sopivasti kaikille ja työt saadaan tehtyä työajan puitteissa.

Helsingin Sanomien jutussa ”Tyhjänpanttina töissä” (HS 5.4.) nimimerkki Stiina kertoo työskennelleensä valtionhallinnossa tuskastuttavan tylsässä työssä, koska työtehtäviä oli niin vähän. Stiina vietti tunnin pituisia kahvitaukoja ja odotti lounastaukoja, koska työtä ei ollut. Samalla Stiina huomasi, että hänen työkavereillaan oli jatkuvasti liikaa töitä.

Valtionhallinnossa työskentelevänä en vähättele Stiinan kokemuksia, mutta omat kokemukseni ovat juuri päinvastaiset: työtä on liikaa. Virkamiehillä on laajat vastuualueet, kokouksia on liikaa, työsuunnittelua on liian vähän ja toiminnan kehittämiselle on liian vähän aikaa.

Siirtyminen etätyöskentelyyn koronaviruspandemian vuoksi ei helpottanut tilannetta: jatkuvat Skype- tai Teams-kokousmaratonit saivat aikaan oletuksen, että virkamies on aina tavoitettavissa. Etätyö liimasi meidät tietokoneidemme ääreen. Lounas syödään monesti koneen ääressä, jos syödään ollenkaan. Kahvitauko pidetään, jos sille on aikaa. Koko päivän mittaisen palaveriputken palkinto on se, kun pääsee tyhjentämään rakkonsa vessassa. Tämän jälkeen pitäisi vielä tehdä ne varsinaiset työt.

” Etätyö liimasi meidät tietokoneidemme ääreen.

Myös työajan käsite muuttui. Kotona töitä tehdessä työpäivät venyvät helposti. Jos työhön kuuluu EU- tai kansainvälisiin kokouksiin osallistumista, aikaerojen takia virkamiehen työpäivä saattaa venyä iltamyöhään tai alkaa aamuvarhaisella.

Valtionhallinnossa on pitkään puhuttu niukoista resursseista, mutta kyse on ennemmin resurssien johdonmukaisesta kohdentamisesta ja epäonnistuneesta työn johtamisesta. Resurssien käyttö tulisi suunnitella niin, että työtä on sopivasti kaikille ja työt saadaan tehtyä työajan puitteissa. Virkamies ei voi olla aina se, joka joustaa.

Stiinan tapaus on esimerkki siitä, että resursseja ei ole käytetty järkevästi. Kenellä on varaa maksaa tyhjänpanttina olevasta työntekijästä? Valtiolla näköjään on.

Virkamies

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.