Nimimerkki Uupunut metatyötä tekevä äiti (HS Mielipide 29.3.) nosti esille ongelman, joka tekee monen perheen arjenhallinnasta raskasta. Lasten kouluun, varhaiskasvatukseen ja harrastuksiin liittyvä tieto on pirstaleina eri järjestelmissä, ja tiedon hallinnointi vaatii rekisteröitymistä ja kirjautumista useisiin eri sovelluksiin.

Käytettävien sovellusten ja kanavien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosina, eikä kasvulle ole näkyvissä loppua. Sovelluksilla haetaan sujuvuutta ja tehokkuutta viestintään, mutta paradoksaalisesti niiden hallinta voi muodostua taakaksi, kun jokaisessa kanavassa käydään omaa keskusteluaan ilman näkyvyyttä muihin.

Nyt kehityksessä on kuitenkin nähtävissä eskaloitumispiste. Seuraava askel on helpottaa eri järjestelmien käyttöä tuomalla niitä yhteen ja samaan näkymään, yhden kirjautumisen taakse. Kehitystyö on käynnissä, ja järjestelmien kesken haetaan tälläkin hetkellä synergioita.

Jatkossa myös tietojen vaihtaminen eri järjestelmien kesken sujuu helpommin. Silloin pääsemme tilanteeseen, jossa esimerkiksi lapsen sairastumisesta riittää yksi ainoa ilmoitus, joka välittää tiedon niin kouluille kuin harrastusryhmiinkin. Kaikki viestit ja muistutukset voidaan tuoda samaan näkymään, ja kalenteriin sujahtaa automaattisesti muistutukset koulussa tarvittavista maitopurkeista tai luistimista.

Kehitys voidaan viedä tästäkin pidemmälle. Eri järjestelmien dataa yhdistämällä koulut voisivat saada lapsesta lisätietoa, joka tukee kasvatustyötä ja auttaa puuttumaan mahdollisiin haasteisiin nopeammin ja helpommin. Oikeilla ratkaisuilla järjestelmät eivät lisää vanhempien ja opettajien työmäärää vaan ne tukevat jaksamista – niin kotona kuin koulussakin.

Teemu Lehtonen

koululiiketoiminnan johtaja

Visma Enterprise

