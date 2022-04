Sairauksien ennaltaehkäisyä ei voi ulkoistaa.

Nostan hattua sinulle äiti tai isä, joka päätät tänä iltana olla tarttumatta pulloon vaan soitatkin tavaransa ja lasten lelut pakanneelle puolisolle ja sanot: ”Minä lähden päihdehoitoon.” Sinä muutat tätä maailmaa.

Jokaisella on oikeus pitää itsestä huolta, ihan hampaiden harjaamisesta ja riittävistä yöunista lähtien. Miten sosiaali- ja terveydenhuolto uudistettunakaan kestää, jos emme edistä terveyttämme? Fyysisten ja psyykkisten sairauksien hoito maksaa, yllättäviäkin summia. Se on monessa tapauksessa paljon kalliimpaa, hankalampaa ja myös tuskallisempaa kuin ennaltaehkäisy. Eikä ennaltaehkäisyä voi ulkoistaa. Se on jokaisen asia. Se on minun elämässäni, minun valinnoissani.

Olenko tyytyväinen valintaani huomenna, entä ensi vuonna? Entä kymmenen vuoden päästä, jos tupakasta luopuminen on paljon vaikeampaa kuin nyt, tai kun kadehdin niitä, jotka eivät koskaan aloittaneetkaan? Osa niistä, jotka nyt sanovat, että ”tämä on vain mieto huume, tästä tulee kiva olo, kokeile vaan”, on silloin jo todennäköisesti huumeiden takia kuollut, joutunut pahoinpidellyksi monta kertaa tai saanut psykoosin. Pitääkö tupakasta eroon pyrkivälle tyrkyttää vielä viimeisiä sauhuja? Onko pakko sanoa ”ota vielä yksi ryyppy”, kun itsekin tietää, että se ei ole enää hyväksi. Saa kai bileissäkin olla niin selvin päin, että voi puhua siitä, mitä ihan oikeasti kuuluu, ja muistaa sen vielä seuraavana päivänä? Terapiakäynneistä puhuminen on jo kohtalaisen normaalia. Toivottavasti päihdeongelmista voisi puhua yhtä vapain mielin.

” Olenko tyytyväinen valintaani huomenna, entä ensi vuonna?

Harva meistä liikkuu tarpeeksi, osa tosin liikaakin. Nuoretkin voivat jo sairastua ylipainoon liittyviin elämäntapasairauksiin. Valtakunnallisten testien perusteella nuorten fyysinen kunto on huolestuttavassa laskussa. Osana tilanteen korjaamista tulisi pyrkiä siihen, että kenenkään liikunnanilo ei loppuisi ainakaan kiusaamiseen tai liian suuriin vaatimuksiin ja arvosteluun.

Ruoka ratkaisee paljon, ja itsensä sekä jälkikasvun suojeleminen liialta napostelulta on viisasta. Tosin kaikella rajansa – koronaviruspandemian aikana on havaittu, että nuorten syömishäiriöt ovat lisääntyneet. Loukkaava ulkonäön tai painon kommentointi on todella vahingollista.

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn vaikuttaa paljon se, miten toista ihmistä kohtelee. Hyväksynkö toisesta ihmisestä pahan puhumisen? Onko minulla pokkaa sanoa, että tuo on väärin, tuo ei ole kivaa? Ketään ei saa kiusata, ei sitäkään, joka omien ongelmiensa takia kiusaa muita. Ihminen, joka uskaltaa myöntää kiusaavansa toista ja pyytää anteeksi, muuttaa todella tätä maailmaa.

Ukrainan tilanne on nostanut esiin sen, että kansa, joka päättää toimia yhdessä, on vahva. Jos emme pidä huolta itsestämme ja toisistamme, terveytemme ja myös kykymme puolustaa maata ja vapauttamme heikkenee.

Meillä on paljon hyvää, meillä on toivoa, meillä on mahdollisuus vaikuttaa – jokaisella meistä.

Katja Kasurinen

yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri

Suomussalmi

