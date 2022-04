Hoitoalan ongelmista on puhuttu vuosia, ja ainoa poliittinen ratkaisu on ollut pakottaminen työhön sanktioiden uhalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut pakkotyölakia, jolla voidaan sakkojen uhalla pakottaa lakkoilevat hoitajat töihin. Työtaisteluoikeus turvataan perustuslaissa, ja suhtaudun sitä rajoittavaan lakiin todella kielteisesti.

En tietenkään toivo kenenkään terveyden vaarantuvan lakon takia, mutta pakkotyölain perusteet ovat vähintäänkin hatarat. Hoitolan työvoimatilanne on jo nimittäin valmiiksi kroonisesti surkea, mutta asia ei ole kiinnostanut juuri ketään hoitajien vuosien hätähuudoista huolimatta.

Tiistaina julkaistun työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan meillä on tälläkin hetkellä jatkuva 13 000 ammattilaisen puute myös ilman lakkoiluja. Kuvaavaa on, että henkilötilanne on hoitokentän viestien perusteella joillakin osastoilla ollut jopa normaalia parempi lakon aikana annetun suojelutyön johdosta.

Kun katsoo tulevaisuuden ennusteita hoitoalan tilasta, alkaa karmia. Jos terveydenhuoltomme todella on väitetysti jonkinasteisessa kriisitilassa 25 000 hoitajan lyhyen lakon takia, miten kummassa kuvittelemme selviävämme jopa kymmeniätuhansia suuremmaksi arvioidusta hoitoalan työvoimavajeesta, joka siintää edessämme alle kymmenen vuoden sisällä?

Tätä monta kertaluokkaa suurempaa uhkakuvaa – josta koko työtaistelussa on lopulta kyse – meidän pitäisi olla ratkomassa sen sijaan, että paikkaamme pakkotyölain myötä avohaavaa muumilaastarilla. Hoitajaliittojen mukaan tätä varsinaista työriita-asiaa ei tällä hetkellä kuitenkaan ole ratkomassa kukaan, vaan kaikki tarmo on keskitetty pakkotyölain valmisteluun.

Tässä lähetetään nyt hoitajille aivan väärä signaali. Oikeutetusti monet pohtivat parhaillaan sitä, onko pakkotyölaki yhteiskuntamme keino ratkoa hoitajavaje jatkossakin työvoimavajetta vastaan taistellessamme. Päälle päin se todella näyttää siltä. Hoitoalan ongelmista on puhuttu vuosia, ja ainoa poliittinen ratkaisu on ollut pakottaminen työhön sanktioiden uhalla.

Varmaa on, ettei tämä laki ainakaan lisää kenenkään motivaatiota hakeutua tai jäädä hoitoalalle.

Hoitajat eivät lakkoile kiusallaan eikä heistä kukaan toivo, että lakko veisi terveydenhuoltomme kriisiin. Päinvastoin työtaistelun ja hoitoalan ehdottaman pelastuspaketin tarkoituksena on estää se, ettei terveydenhuoltomme vajoaisi moninkertaisesti syvempään kriisiin vajaassa kymmenessä vuodessa, jolloin työvoimapulan on ennustettu räjähtävän käsiimme, jos vastatoimiin ei ryhdytä.

Eva Tawasoli

terveydenhoitaja, Vantaa

