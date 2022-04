Työssäni psykoterapeuttina näen ruohonjuuritasolla sen taloudellisen ja inhimillisen hinnan, jota Suomessa joudutaan maksamaan epäinhimillisistä työoloista.

Tätä kirjoittaessa minun piti istua Naistenklinikan kätilön vastaanotolla keskustelemassa aiemmasta traumaattisesta synnytyskokemuksestani ja olla valmistautumassa pian koittavaan uuteen synnytykseen. Käynti peruttiin lakon vuoksi. Samoin kuin niin monet muut kiireettömät mutta tuiki tarpeelliset vastaanotot ja hoidot. Silti tuen hoitajia heidän lakossaan.

Meillä ei ole enää varaa kulkea siihen suuntaan, jonne hoitoala on jo pitkään ollut menossa. Palkkaus ja työolot on saatava kuntoon ja hoitoalasta on tehtävä vetovoimainen. Liian moni hoitaja uupuu ja sairastuu työssään. Liian moni suunnittelee alanvaihtoa tai on sen jo tehnyt suojellakseen itseään.

Pitkällä aikavälillä hoitoalan palkkojen nostaminen on investointi, ei kuluerä. Valitettavasti omassa työssäni psykoterapeuttina näen ruohonjuuritasolla sen taloudellisen ja inhimillisen hinnan, jota Suomessa joudutaan maksamaan epäinhimillisistä työoloista, usein myös heikosta johtamisesta sekä kehnosta palkkakehityksestä hoitoalalla.

Lakon vaikutus itselleni on ikävä, mutta onnekseni voin hakea apua toisin keinoin. Kaikilla näin ei ole ja monien kohdalla on kyse myös hyvin paljon vakavammasta. Siksi sovun soisi löytyvän mahdollisimman pian.

Toimiva terveydenhuolto on hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka, jonka toivoisin kestävän myös niin omien kuin kaikkien suomalaisten lasten kasvaessa ja kantaessa aikuisena vastuuta hyvinvoivasta yhteiskunnasta.

Äiti, psykologi ja psykoterapeutti

