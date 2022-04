Jos kansainvälinen oikeusjärjestelmä ei nyt reagoi, se on tarpeeton.

Emeritusprofessori Martti Koskenniemi on sitä mieltä (STT), että oikeudenkäynti Ukrainan tilanteessa Venäjän presidenttiä kohtaan on epätodennäköinen. Vaikka syytteen nostaminen aloittaisi oikeusprosessin, Koskenniemi siirtäisi fokuksen pois Vladimir Putinista. Eli Koskenniemen mukaan kansainvälinen oikeus vain turhautuu, kun mitään ei voida tehdä. Sen sijaan olisi tarpeen saada kiinni se paikalla ollut venäläinen sotilas NN, joka tappoi uhriksi joutuneen ukrainalaisen. Tällöin kansainvälinen oikeus näyttäisi hänen mielestään kyntensä. Tällaisia voimattomuuden purkauksia on nähty toki muitakin.

Edellä mainittu ajattelu on vastoin oikeusperiaatteita. Venäjän presidentin pitää olla nyt fokuksessa, koska hän on vastuussa hyökkäyssodasta ja sen seurauksista. Jo syyte häntä kohtaan on olennainen, tapahtuipa syytteen nostamisen jälkeen mitä tahansa. Fokuksen on oltava Putinin syyllisyyden osoittamisessa. Jos kansainvälinen oikeusjärjestelmä ei nyt reagoi, se on tarpeeton.

” Venäjän presidentti on vastuussa hyökkäyssodasta ja sen seurauksista.

Itävaltalainen Kurt Waldheim toimi YK:n pääsihteerinä vuosina 1972–1981 ja Itävallan presidenttinä vuosina 1986–1992. Hänen natsimenneisyytensä tuli esille presidenttiehdokkuuden tullessa ajankohtaiseksi, ja hänen katsottiin vähintäänkin salanneen menneisyytensä.

Waldheimiin kohdistettiin laaja kansainvälinen boikotti. Useimmat maailman maat eivät kutsuneet Waldheimia vierailulle. Myöskään Itävaltaan ei tehty korkean tason vierailuja. Tämä kaikki tapahtui aivan erilaisissa ja rauhanomaisissa oloissa kuin missä nyt elämme.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) aloitti toimintansa vuonna 2002. Sen toimintaa voidaan arvostella tehottomaksi, mutta ICC:n ääni on arvostettu. Taloudellisten ja muiden pakotteiden lisäksi kansainvälisen yhteisön tulisi nyt toimia niin, että Venäjän johtaja saadaan rikosoikeudelliseen vastuuseen. Fokuksen on nyt oltava siinä, että ICC:n syyttäjä saa kaiken tarvitsemansa avun nostaakseen kanteen. Epäilemättä Suomen osalta tasavallan presidentti sekä ulkoasiain- että oikeushallinto tekevät tässä parhaansa.

Hannu Heikkilä

professori, Espoo

