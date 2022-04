Ilkka-Pohjalainen kommentoi hallituksen kehysriihessä tehtyjä lisäyksiä puolustusmenoihin.

”Puolustusvoimat sai sen, mitä halusikin. Hankinnoista ja niiden rahoituksesta oli syntynyt yhteisymmärrys jo ennen kehysriihen päätöstä.”

”Varastoja täydennetään, valmiutta käyttää hallussa olevaa aseistusta parannetaan.”

”Asejärjestelmien nopeaan päivittämiseen uudella rahoituksella taas ei ole tarvetta, koska Puolustusvoimat on varautunut Suomea uhkaavaan sotilaalliseen iskuun jo ennen Venäjän koko Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä.”

”Onneksi Suomella on kuitenkin ollut realistisempi tilannekuva uhista kuin esimerkiksi naapurillamme Ruotsilla. Suomen puolustuskykyä ei ole ajettu alas, vaikka ikäviäkin leikkauksia on tehty.”

Hufvudstadsbladet kirjoittaa, että budjettikehykset on ylitetty kahtena vuotena niistä kolmesta, joina nykyinen hallitus on ollut vallassa.

”Sitä selittävät pandemia ja sota – sellaiset asiat, jotka eivät olleet ennakkoon nähtävissä. Hallituksen pitää reagoida siihen, mitä tapahtuu, vaikka reaktio ei budjettikehyksiin mahtuisikaan.”

”Mitä useampia, suurempia ja pitkäkestoisempia poikkeuksia budjettikehysjärjestelmään tehdään, sitä suurempi järjestelmän murenemisen vaara on. Se on huono asia, sillä suomalainen väestö ikääntyy ja työssä käyvien osuus pienenee, kun iäkkäät tarvitsevat samaan aikaan enemmän hoitoa ja hoivaa. Työllisyys on kohentunut, mutta sen pitää yhä parantua.”

Etelä-Suomen Sanomien mukaan Ukrainan sota pani pienemmät asiat kehysriihessä mittasuhteisiinsa.

”Toki työskentelyä joudutti kehysriihessä sekin, että hallitus sai taas keskittyä mielipuuhaansa eli jakamaan rahaa välttämättömäksi arvioimiinsa tarkoituksiin.”

”Valtion tärkein tehtävä on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta, joten oppositiollakaan ei ollut mitään sitä vastaan, että hallitus lapioi nyt kehysten ulkopuolelta miljardikaupalla velkarahaa vahvistaakseen puolustusta ja rajojen turvallisuutta sekä vähentääkseen riippuvuutta venäläisestä energiasta.”

Kauppalehti huomauttaa, että puolustusmenojen kasvattamisen ja Ukrainan pakolaisen hoidon saamasta kansan tuesta huolimatta lisämenot tulevat joskus myös maksettaviksi.

”Se tietää joko velkaantumista tai veronkiristyksiä tulevaisuudessa.”

”Hallitus voi toki vedota siihen, että muutkin Euroopan maat velkaantuvat. Velkaantunut ja ikääntyvä Suomi on kuitenkin entistä heikommin varautunut tuleviin kriiseihin.”