Julkisessa keskustelussa on unohdettu monta ammattilaista, jotka työskentelevät sairaaloissa. Julkisuudessa keskustellaan, kuinka kovilla sairaanhoitajat ovat olleet koronaviruksen vuoksi. Tämä on totta, mutta samalla unohdetaan muut ammattikunnat, joilla taataan potilaan saama hyvä ja turvallinen hoito.

Potilashoidon takaamiseksi tarvitaan muun muassa laitoshuoltajia, välinehuoltajia, lähettejä, lähihoitajia, vahtimestareita, ravintotyöntekijöitä, sihteereitä, varastotyöntekijöitä ja huoltomiehiä. Kaikkia heitä tarvitaan, jotta voidaan taata turvallinen hoito sairaalassa.

Tiloja pitää siivota, välineitä huoltaa, tarvikkeita kuljettaa varastosta osastoille. Potilaita kuljetetaan tutkimuksiin ja takaisin osastoille, välineitä pitää pestä. Sihteerit hoitavat potilaan papereita kuntoon, huoltomiehet huoltavat lääkintälaitteita, ja vahtimestarit opastavat muun muassa omaisia. Lähetit kuljettavat näytteitä sekä posteja, ja ravintotyöntekijät valmistavat ravitsevaa ruokaa potilaille sekä henkilökunnalle, ja niin edelleen. Kaikki he ovat omalla työllään torjumassa koronavirusta.

” Työntekijöitä on liian vähän työmäärään nähden.

Näissä ammateissa palkka on pieni. Työntekijöitä on liian vähän työmäärään nähden. Kaikki joustavat työvuoroissaan. Tehdään pitkiä työpäiviä. Osa tekee työtään myös yövuoroissa. Meillä on arki sitä, että voidaan pyytää tekemään työtä klo 7–20 tai vaihtamaan vapaapäivä työvuoroksi. Moni sairaalassa työskentelevä on suostunut tähän vuosia. Eniten tästä kärsii perhe.

Työntekijät ovat joustaneet ja venyneet monta vuotta. Kaikki tietävät, että kun kumilankaa venyttää tarpeeksi, se katkeaa. Työntekijöille on nyt tullut tämä katkeamispiste eteen. Työnantajan arvostus näitä ammattilaisia kohtaan on olematon, eikä palkka ole kohdallaan.

Jokainen ammattiryhmä on palkankorotuksensa ansainnut, ja kaikkien työpanos on yhtä arvokas. Toivottavasti te lukijatkin olette samaa mieltä.

Päivi Huhtala

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän henkilökunta JHL 114:n yhdistyksen varapuheenjohtaja ja pääluottamusmies

