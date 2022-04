Me sosiaalialan työntekijät olemme kyllästyneet siihen, että ammattitaitomme arvo näkyy vain korupuheissa.

Mitä, jos eräänä yönä sosiaalialan ammattilaiset vain katoaisivat eivätkä enää ilmestyisi takaisin? Ei olisi enää turvataloja perheväkivaltaa kokeneille, lastensuojelulaitoksia suojelua ja kuntoutusta tarvitseville eikä asumispalveluita mielenterveys- ja päihdeongelmaisille.

Kriisityön järkyttävissä tilanteissa hoitaisivat poliisit ja terveydenhuolto. Kukaan ei selvittäisi, miksi Lassi ei ole ollut viiteen viikkoon koulussa ja miksi huoltajiin ei ole saatu yhteyttä. Kukaan ei selvittäisi, onko Martan parempi asua eron jälkeen molempien vanhempiensa luona vai ehkä sittenkin sen toisen luona, joka ei ole väkivaltainen häntä kohtaan.

Kukaan ei haastattelisi perheitä, jotka haluavat adoptoida lapsen. Kukaan ei auttaisi, kun asunto on menossa alta ja kaikki talousasiat ovat kääriytymässä isoksi solmuksi. Kukaan ei auttaisi pahoinpitelijää muuttamaan toimintaansa. Kukaan ei motivoisi kotiin juuttunutta 19-vuotiasta takaisin elämään kiinni. Kukaan ei hoitaisi dementoituneiden vanhempiesi asioita. Tai ehkä joku hoitaisi, selvittäisi, auttaisi ja huolehtisi.

Ehkä se olisit sinä itse tai siskosi, ehkä sairaanhoitaja tai ehkä opettaja. Ehkä hoitaisit läheistesi raha-asiat, päihdeongelmat ja väkivaltaisuuden ja ottaisit naapurin lapset luoksesi asumaan, kunnes heidän äitinsä vieroittaa itsensä huumausaineista.

Millä tiedolla ja taidolla tarttuisit näihin haasteisiin? Olisiko yhteiskunta ilman sosiaalityöntekijöitä ja sosionomeja erilainen? Olisiko sinun elämäsi erilaista?

Meitä sosiaalialan ammattilaisia on Suomessa kymmeniätuhansia. Millainen maailma olisi, jos meitä ei olisi? Mikä arvo meidän työllämme on? Tänä keväänä sitä on hyvä miettiä. Neuvottelut sosiaalialan työehdoista ja palkkauksesta ovat umpikujassa, koska olemme kyllästyneet siihen, että ammattitaitomme arvo näkyy vain korupuheissa.

Anni Pihlaja

sosiaalityöntekijä, Helsinki

