Mustreadissa ekonomisti Heikki Pursiainen arvioi, että Ukrainan sota on muuttanut suhtautumista väkivaltaan Suomessakin.

”Tuntuu, että väkivallan käytöstä puhuminen, jopa humoristisesti, on paljon entistä sallitumpaa.”

”Yksi ilmeinen esimerkki ovat somekuvat ja -videot. Taistelukuvia tulee omassa somevirrassani vastaan enemmän kuin minkään aiemman konfliktin aikana.”

”Esimerkiksi tankkien tuhoamista kuvaavan videon saatteena voi olla jokin naseva vitsi tai ironinen toteamus venäläisten surkeasta taistelukyvystä. Osittain tämä on varmaankin seurausta Ukrainan taitavasta someoperaatiosta, joka on osa maan puolustustaistelua. On kuitenkin aika pysäyttävää, kun jonkun tutun tykkäämänä tai jakamana somevirtaan ilmestyy vitsin saattamana videoita, joilla kuolee ihmisiä.”

”Ukrainalaisten on tuhottava venäläisten tankkeja, jotta he voivat puolustaa maataan. Toivon heille menestystä taistelussa itsenäisyytensä puolesta. Panokset ovat suuret paitsi ukrainalaisille, myös meille kaikille muille eurooppalaisille.”

”Minua häiritsee silti väkivallan meemiytyminen tällä tavoin. On vaikea nauraa ihmisten räjäyttelylle edes oikeutetun vapaustaistelun aikana. Pelkään, että väkivaltameemit kertovat käynnissä olevasta turtumisesta väkivallalle.”

”Viime päivinä on taistelukuvien lisäksi jaettu kammottavia kuvia venäläisten murhaamista siviileistä. Emme saa sulkea tältä käsittämättömältä julmuudelta silmiämme, vaikka sen näkeminen sattuu.”

”En silti aina tiedä, miten kuviin pitäisi suhtautua. Kun suomalainen jakaa kuvan tapetusta ukrainalaisperheestä ja säestää sitä jollakin isänmaallisella latteudella, tunnen sisälläni, että jokin on väärin. Tunnen, että kuvan ihmisiä ja heidän kärsimyksiään ei käsitellä niiden vaatimalla kunnioituksella.”

Parnasson pääkirjoituksessa Karo Hämäläinen ihastelee ukrainalaisten taitoja meemisodassa.

”Ukrainalaisten informaatiopuolustusvoimien parhaita oivalluksia ovat ne, jotka kytkeytyvät ennalta tiedettyyn, siis stereotyyppisiin mielikuviin. Ukrainasta tulee mieleen viljava musta multa ja traktorit – ja kai siellä sitkeitä mummoja on.”

”Jos Suomi joutuisi tiukkaan paikkaan, millaisia olisivat Suomen vastaavat kansainvälistä huomiota saavat ja kansallista itsetuntoa nostavat meemipohjat?”

”Alkoholi, omissa oloissa oleminen, kännykän tuijottelu. Kylmyys. Kun Suomi tarvitsi rahaa toisen maailmansodan aikana, Amerikan-kiertueelle lähetettiin Paavo Nurmi. Nyt reissuun lähtisi yhtä puhelias ja yhtä lailla maailman nopein Kimi Räikkönen.”