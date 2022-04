Lahjoitusten verovähennysoikeus on teknisesti helppo toteuttaa.

Ukrainan kansa taistelee olemassaolostaan, mutta samalla se puolustaa eturintamassa länsimaisia arvoja kuten demokratiaa, sananvapautta sekä riippumatonta oikeuslaitosta. Ukrainan valtio ja kansa tarvitsee kaiken henkisen ja materiaalisen tukemme. Maa tarvitsee rahaa selviytyäkseen hyökkäyksestä ja tukea jälleenrakentamiseen.

Suomalaiset ovat kokeneet asian tärkeäksi ja auttaneet monin eri tavoin, mutta vielä enemmän voitaisiin tehdä – tarvitaan kannustavaa porkkanaa. Valtiovalta voisi tarjota kannustimeksi lahjoitusten verovähennysoikeuden.

Lahjoitusten verovähennysoikeus on teknisesti helposti toteutettavasti. Meillä on henkilöverotuksessa ja myös yritysverotuksessa säännöstö, joka koskee lahjoituksia yliopistoille ja korkeakouluille. Säännöksissä on määritelty rajat lahjoituksille sekä tahot, jotka näitä lahjoituksia voivat vastaanottaa. Lisätään vain pykäliin Ukrainan tukeminen ja luetellaan ne luotettavat järjestöt, jotka voivat ottaa lahjoituksia vastaan ja myös takaavat niiden asianmukaisen käytön.

Eduskunnalla on siis oivallinen tapa osaltaan vastata Ukrainan sankaripresidentin vetoomukseen kansansa tukemisesta.

Jorma Ketonen

verolakimies, Espoo

