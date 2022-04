Vaalimaalla takavarikoidun taiteen alkuperä on syytä selvittää tarkasti

Helsingin Sanomat kirjoitti (7.4.), että ulkoministeriön mukaan kaikkien Vaalimaalla takavarikoitujen taide-esineiden omistus on Venäjällä. Ulkoministeriö on käynyt Venäjän kanssa keskustelua ja esimerkiksi saanut asiakirjoja, joiden kautta omistussuhteita on pystytty varmistamaan.

On yleisesti tiedossa, että toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen Neuvostoliitto varasti surutta taidetta miehittämiltään alueilta, vastoin Haagin sopimusta. Siksi onkin syytä tutkia tarkkaan, onko nyt takavarikoidun taiteen joukossa tällaisia varastettuja teoksia. Venäläisiin asiakirjoihin ja väitteisiin on syytä suhtautua epäillen, ja Tullin tulee suorittaa puolueeton tutkimus taiteen alkuperästä. Jos taiteen joukosta paljastuu varastettuja teoksia, Suomen tulee edistää niitten palautusta laillisille omistajille.

Joachim Fazer

Helsinki

