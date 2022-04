Erilaisille ympäristöväitteille on saatava nykyistä selkeämmät pelisäännöt.

Kuluttajien luottamus yritysten esittämiin viherväitteisiin on vaakalaudalla, kun markkinat täyttyvät epämääräisistä ja jopa harhaanjohtavista väitteistä ja merkinnöistä. Kuluttajaliiton, Marttojen ja Ympäristömerkintä Suomen kyselytutkimus (Kantar 3/2022) osoitti, että erilaisille ympäristöväitteille on saatava nykyistä selkeämmät pelisäännöt. Jopa 81 prosenttia kuluttajista koki vaikeaksi arvioida, mikä tuote tai palvelu on ympäristön kannalta aidosti kestävä.

Kyselystä selvisi myös, etteivät kuluttajat tiedä, ovatko yritysten esittämät ympäristöväitteet luotettavia. Vain kolmannes vastaajista oli samaa mieltä siitä, että yritysten esittämiin ympäristöväitteisiin voi luottaa. Yritysten itse kehittämiin ympäristömerkkeihin luotti vielä harvempi – jopa 65 prosenttia vastaajista piti niitä epäluotettavina.

Tarvitsemme paitsi yritysten kehittämiä ratkaisuja myös lisää ohjausta ja sääntelyä päättäjiltä, jotta viherväitteet tarjoaisivat luotettavaa tietoa kuluttajan päätöksen tueksi. Viherpesun eli harhaanjohtavien tai paikkansapitämättömien viherväittämien kitkemisessä avainasemassa ovat valvonnan toimivuus ja tuntuvat seuraamukset lainvastaisesta toiminnasta.

Virallisten, elinkaaripohjaisten ja kriteereiltään läpinäkyvien ympäristömerkkien tukemisella ja käytön lisäämisellä voidaan parantaa luottamusta markkinoilla. Kuluttajat tuntuvat selvityksen perusteella tunnistavan hyvin esimerkiksi Joutsenmerkin sekä Luomumerkin. Merkkejä käyttävien yritysten pitäisi kertoa avoimesti, millaisesta merkistä on kyse ja millainen kriteeristö tai auditointi merkin taustalla mahdollisesti on.

Juha Beurling-Pomoell

pääsihteeri, Kuluttajaliitto

Riikka Holopainen

toimitusjohtaja, Ympäristömerkintä Suomi

Marianne Heikkilä

pääsihteeri, Marttaliitto

