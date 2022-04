Asia on tärkeä niin kannustinloukkujen kuin inhimillisen kohtelunkin vuoksi.

Helsingin Sanomat (27.3.) kirjoitti ulosoton kannustinloukuista. Jutussa haastateltu Jenna Mäkelä ei pysty koskaan maksamaan 250 000 euron ulosottovelkojaan. Kuukausittainen ulosmittaus ei pienennä velkaa, ilmeisesti koska maksut riittävät kattamaan vain korot.

Kirjoituksen asiantuntijoiden mukaan hallituksen toimet ovat vaatimattomia. Ne ovatkin laastaria avomurtuman hoitamiseen. He myös totesivat, että järjestelmä kaipaa kipeästi uudistamista. Asia on tärkeä niin kannustinloukkujen kuin inhimillisen kohtelunkin vuoksi. Ulosotossa on puoli miljoonaa ihmistä. Velkajärjestelyyn pääsee vuosittain sata kertaa pienempi määrä.

Asiaan on ratkaisu. Nykyään maksut kohdistetaan ensin velan korkoihin, ja jos rahaa jää yli, pääomaan. Tämä voi tarkoittaa, ettei velka pienene lainkaan, tai jopa kasvaa. Tämä tulee kääntää eli maksut kohdistaa ensin pääomaan, joka näin aina pienenisi perittyjen maksujen verran. Korotkin kertyisivät ja ne pitäisi maksaa, mutta vasta pääoman jälkeen.

Esimerkkinä on 50 000 euron lainasumma, josta pitää maksaa 11 prosenttia korkoa ja sakkokorkoa. Jos ulosotto perii kuukausittain 500 euroa, eikä kuluja oteta huomioon, on velallinen maksanut 20 vuodessa 116 000 euroa, mutta velka on lyhentynyt vain 29 000 euroa. Lakimuutoksen myötä velka saadaan pois 13 vuodessa. Velkoja saa takaisin koko 50 000 euron velkapääoman ja lisäksi 26 000 euron korot. Jo nykylaissa on sama vaikutus, jos velka samalle taholle on useissa osissa, mutta heitä on vain vähän.

Normaaliveloissa maksetaan ensin korot ja sitten vasta pääoman lyhennystä. Lakimuutos ei kuitenkaan luo kannustetta mennä ulosottoon, ellei todella olla ylivelkaantuneita, koska velallinen menettäisi maksujen ja aikataulujen hallinnan, omaisuutensa sekä luottotietonsa. Muutos pienentäisi summaa, jonka velkoja saisi. Esimerkissä hän kuitenkin saisi takaisin koko velkapääoman ja 26 000 euron korot. Niinpä muutos ei rapauttaisi maksumoraalia, vaikka hieman siirtäisi vastuuta ylivelkaantuneiden tilanteesta myös velkojille.

Sakari Kouti

Espoo

