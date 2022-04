Energiasään uutisointi kannustaisi kuluttajia ajastamaan sähkönkäyttönsä ja säästämään sähköä oikeaan aikaan.

Eurooppa on Ukrainan sodan takia joutunut energiakriisiin, josta selviäminen edellyttää myös säästötoimenpiteitä. Ihmisillä on nyt kova halu toimia ja auttaa irtaantumisessa Venäjän energiasta. Tähän he tarvitsevat tietoa.

Sähköä tuotetaan monella tavalla ja sitä kaupataan kaikilta suunnilta. Olennaista on se, että saman vuorokauden aikana sen tuotantotavat ja kulkusuunnat saattavat vaihdella paljon, etenkin tuuliolosuhteiden mukaan.

Energiasään uutisointi mahdollistaisi ja kannustaisi kuluttajia ajastamaan sähkönkäyttönsä ja säästämään sähköä juuri silloin, kun fossiilisen sähkön osuus verkossa on suurimmillaan. Energiasää voitaisiin liittää säätiedotuksiin tai talousuutisiin. Sen tulisi sisältää päivittäin ainakin seuraavan vuorokauden ennustetun fossiilisen sähkön määrän verkossa ja sähkön hintatiedot tunneittain grafiikkana.

Myös arvio venäläisen sähkön määrästä eri vuorokaudenaikoina kiinnostaisi varmasti kuluttajia. Näin energiatiedot saisivat arvoisensa huomion uutisoinnissa ja kuluttajien asema vaikuttajina paranisi. Kuluttajien ei myöskään tarvitsisi erikseen netistä mainossivujen lomasta etsiä kyseisiä tietoja. Kansalaisten tietoisuuden lisääntyminen energian ja politiikan kytköksistä edellyttää uutisoinnissa uudenlaista energia-asioiden huomiointia.

Sakari Suutarinen

dosentti, Jyväskylä

