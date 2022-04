Ukrainan sodan vaikutukset osuvat erityisesti Kaakkois-Suomeen, jossa jalostetaan noin 30 prosenttia kaikesta teollisuuspuusta.

Ukrainan sodan seurauksena on syntynyt tarve lisätä kotimaan metsien käyttöä, kun puun tuonti Venäjältä on loppunut. Tilanne on herättänyt huolen metsien käytön kestävyydestä (HS 10.4.).

Sodan vaikutukset osuvat erityisesti tänne Kaakkois-Suomeen, jossa jalostetaan noin 30 prosenttia kaikesta teollisuuspuusta. Kaakkoon suuntautuu myös energiapuun kasvavaa kysyntää. Pitääkö meidän olla huolissaan näköpiirissä olevasta hakkuiden kasvusta?

Luonnonvarakeskus tekee arvokasta laskentatyötä ja tarkastelee metsien kehitystä pitkällä aikavälillä. Laskennan positiivinen tulos on, että koko maan suurin ylläpidettävissä oleva hakkuutaso on kymmenen prosentin nousussa pian alkavalla seuraavalla laskentakaudella. Kaakkois-Suomessa taso nousee 15 prosenttia – kiitos metsien hyvän hoidon.

Kaakon metsien puut kattavat vain siivun nykyisestä puuntarpeesta. Teollisuuskeskittymän puunhankinta ulottuu jo nyt hyvin laajalle alueelle eteläiseen Suomeen, mikä myös mahdollistaa kotimaisen puun käytön lisäämisen jatkossa.

Pitkällä aikavälillä hakkuiden kestävyys turvataan pitämällä huolta metsien kasvukunnosta ja terveydestä. Perusmetsänhoito eli yksinkertaistettuna oikea-aikainen taimikoiden ja varttuneempien metsien harvennus ja uudistaminen pitävät yllä puuston hiilensidontakykyä ja tuhonkestävyyttä. Metsien kasvua voidaan edelleen lisätä muilla keinoin, kuten ravinnetalouden hoidolla, metsäpuiden jalostuksella ja metsittämällä joutomaita.

Kaakkois-Suomen metsäohjelmassa kärkenä on kasvun lisääminen ja punaisena lankana kokonaiskestävyys. Taloustavoitteiden rinnalla tähdätään ekologiseen kestävyyteen. Monimuotoisuudeltaan arvokkaiden kohteiden suojelua halutaan lisätä ja ottaa kattavammin käyttöön talousmetsien luonnonhoidon ja vesiensuojelun keinoja osaksi arkimetsänhoitoa. Ilmastokestävyyden näkökulma on vahvasti mukana metsäohjelman toimenpiteissä.

Metsänomistajien päätökset ratkaisevat lopulta metsien kehityksen ja käytön tulevaisuuden. Onkin tärkeää pitää metsätalouden tulevaisuuden näkymät kirkkaina ja ennustettavina sekä koko metsäsektorin toimintaedellytykset kunnossa.

Jouni Väkevä

elinkeinopäällikkö, Kaakkois-Suomi

Suomen metsäkeskus

